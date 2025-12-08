Орбан с изненадваща визита в Турция: С Ердоган обсъждат Украйна (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан пристигна в Истанбул, за да участва в срещата на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо ниво между Турция и Унгария, съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу. Уралоглу заяви, че посещението на Орбан е от голямо значение за подобряване на отношенията между двете страни, като подчерта дългогодишното приятелство и все по-бързото укрепване на политическите и икономическите връзки, пише македонската медия puls24.

Обсъждат мира в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан посочи съвместните усилия с Турция за насърчаване на мира в Украйна и прекратяване на войната, пише Анадолската агенция.

„Турците са участвали във всички опити за помирение и заедно с унгарците знаят, че могат само да загубят във войната, така че двете страни често работят заедно за насърчаване на мира“, каза Орбан пред репортери на борда на самолета за Истанбул, според новинарския портал Hungary Today.

#CANLI Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye ile birlikte barış tarafında olmak bizim için önemli biz savaş alanın da bunun çözümünün olmadığını düşünüyoruzhttps://t.co/8Q9WWBjR97 pic.twitter.com/V7dHVzZx6X — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) December 8, 2025

Потвърждавайки, че всяка година провеждат среща на високо ниво, Орбан подчерта, че четирите основни точки на настоящите преговори са икономика и търговия, миграция, война и енергетика.

Описвайки Турция като „регионална сила“, той каза, че срещите им позволяват да обсъдят ситуацията в Европа и Евразия с президента Реджеп Тайип Ердоган „като приятели“.

Турция и Унгария подписаха 16 спогодби

Между Турция и Унгария са подписани 16 спогодби. "Те са свързани с укрепване на договорната основа на турско-унгарските отношения от авиацията до сигурността, от технологиите до културата и образованието, допълва TRT Haber.