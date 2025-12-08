Земетресение от 7,6 по Рихтер разтърси Япония, предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер удари северното крайбрежие на Япония, съобщи Американската геоложка служба на 8 декември. Това накара Токио да издаде предупреждение за цунами и да посъветва хората да потърсят безопасност. Земетресението е регистрирано около 14:15 ч. по Гринуич, т.е. 16:15 ч. българско време, и е с дълбочина 53,1 километра. Епицентърът е край северното крайбрежие на префектура Аомори.
Според Японската метеорологична агенция интензивността на земетресението е била по-висока от 6 по японската скала за измерване от 0 до 7. Към момента няма официални данни за жертви и пострадали.
❗️⚠️🇯🇵 - A magnitude 7.6 earthquake struck off the northern coast of Japan on December 8, 2025, approximately 74 km from Misawa in Aomori Prefecture, affecting a wide area in the north.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 8, 2025
The Japan Meteorological Agency issued a tsunami warning for coastal regions of Hokkaido… pic.twitter.com/SGHnmtcrv8
Предупреждение за цунами
Агенцията издаде предупреждение за цунами за префектурите Аомори, Ивате и Хокайдо, както и за префектурите Мияги и Фукушима, и посъветва хората да се евакуират в по-безопасни райони, предаде Анадолската агенция.
Междувременно властите спряха влаковете Tohoku Shinkansen в Североизточна Япония поради земетресението, съобщи Kyodo News.
Please be careful if you're in Tohoku this evening folks on the Pacific coastline.— Chris Broad (@AbroadInJapan) December 8, 2025
After the 7.2+ magnitude earthquake tonight there's been a tsunami advisory. Stay vigilant. pic.twitter.com/aM0ttXONHy
