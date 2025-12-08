Войната в Украйна:

Земетресение от 7,6 по Рихтер разтърси Япония, предупреждение за цунами (ВИДЕО)

08 декември 2025, 18:05 часа 169 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер удари северното крайбрежие на Япония, съобщи Американската геоложка служба на 8 декември. Това накара Токио да издаде предупреждение за цунами и да посъветва хората да потърсят безопасност. Земетресението е регистрирано около 14:15 ч. по Гринуич, т.е. 16:15 ч. българско време, и е с дълбочина 53,1 километра. Епицентърът е край северното крайбрежие на префектура Аомори.

Според Японската метеорологична агенция интензивността на земетресението е била по-висока от 6 по японската скала за измерване от 0 до 7. Към момента няма официални данни за жертви и пострадали.

Предупреждение за цунами

Агенцията издаде предупреждение за цунами за префектурите Аомори, Ивате и Хокайдо, както и за префектурите Мияги и Фукушима, и посъветва хората да се евакуират в по-безопасни райони, предаде Анадолската агенция.

Междувременно властите спряха влаковете Tohoku Shinkansen в Североизточна Япония поради земетресението, съобщи Kyodo News.

