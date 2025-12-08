Британската армия няма да издържи и две седмици, ако Русия нападне страната. Суровата оценка за военната готовност на Великобритания беше дадена от известния историк Антъни Бийвър. Според него, ако подобвна война започне утре, британските войници биха могли да изчерпат боеприпасите си за само 10 дни. Бийвър също така добави, че европейските страни „не са в положение бързо да наваксат“ с това, което им липсва в отбраната.

На въпрос дали европейците биха се справили с една руска атака, ако Тръмп реши да се изтегли от ангажиментите си към НАТО, Бийвър отговори: „Трудно“. „Ако Тръмп спре да продава американски оръжия, европейците не са в състояние да наваксат бързо. Ние сме в най-лоша позиция. Ние почти нямаме боеприпаси“, обяви мрачно той. Бийвър окачестви социалните плащания като „бездна“, в която потъват огромни средства. Той допълни, че дадените на Украйна оръжия трудно ще бъдат заместени.

