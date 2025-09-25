Любовен съвет за всяка зодия за 26 септември 2025

Научете какво ви очаква този петък, 26 септември 2025, според зодията.

Овен

Днес си позволете този въпрос: Получавате ли истинска любов или само идея за нея? Надеждата е красива, но трябва да бъде подкрепена от действия. Ако сте във връзка, тогава гледайте какво се показва, вместо какво се казва. Ако сте сами, тогава не чакайте нещо, което никога не се появява в пълната си форма. Трябва да имате нещо истинско, а не просто нещо, което е в главата ви. Бъдете истински за това, за което се държите.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 26 септември

Телец

Имате силно желание за близост, което изисква да бъдете третирани честно. Днес се концентрирайте върху това, което е честно в любовния ви живот. Ако сте във връзка, изразете чувствата си. Ако сте необвързани, не крийте нуждата си. Няма нищо лошо в това да искате някой, който да остане до вас. Спрете да се преструвате, че малко повърхностно внимание от някого ще е достатъчно. Заслужавате някой, който ще се появи, нали?

Близнаци

На всяка крачка човек би искал нещо стабилно. Освободете се от идеята, че вълнението е синоним на любов днес. Огледайте се около себе си - ако самата ви връзка се чувства сигурна. Необвързаните, избягвайте тези, които ви изпращат противоречиви сигнали. Позволено ви е да искате някой стабилен по своя начин, ден след ден. Това не ви прави застояли. Това означава, че сте за ясното. Изберете някой, който ви държи стабилни, а не някой, който ви кара да гадаете.

Още: Утре Лъв, Везни + още 2 зодии ще трябва да изберат по-малкото зло

Рак

Запитайте се дали сте емоционално отговорни на собствените си нужди. Понякога просто давате твърде много на другите и забравяте какво искате. Ако сте във връзка, запитайте се дали сте честни със себе си. Ако сте необвързани, спрете да игнорирате това, което чувствате. Днес не е въпрос на това да намерите някой друг, който да ви разбере, а по-скоро да проверите дали първо разбирате себе си. Не можете да се осмелите да молите друг човек да ви даде това, което вие отказвате да дадете.

Лъв

Позволено ти е да искаш любов, която идва лесно. Любовта не винаги трябва да бъде трудна. В една връзка е оправдано да се внимава с обстоятелства, които може да изглеждат насилствени. Необвързан/а? Спри да избираш хора, които те изчерпват от енергията ти! Напомни си днес, че лесно не означава скучно. Това просто означава, че имаш партньор, който те разбира, без многото насилствени опити да го постигнеш. Спри да гониш ситуации, които се нуждаят от изцеление.

Още: Аспект на деня и фаза на луната на 26 септември 2025 г. Пригответе се за подаръците на Юпитер

Дева

Не се свивайте в опит да задържите някого близо. Днес се пазете да не смекчавате гласа си, за да избегнете евентуален спор. В настояща връзка не забравяйте да се изразявате ясно и честно. Ако сте необвързани, не се дръжте по-маловажни в опит да се впишете в нечие пространство. Вие сте предназначени да бъдете обичани в цялост. Всеки, който ви моли да криете части от това, което сте, не е правилният човек за вас. Бъдете откровени за това кой сте. Нека близостта дойде без претенции.

Везни

Романтичното напрежение се облекчава по-добре с ясни думи. Това, което сте пропуснали да кажете днес, би било добре да кажете сега. Спрете да приемате, че другият човек знае. В любовта често има объркване поради неясни думи. Опитайте се да не оставяте чувствата си наполовина изразени. Наистина не е лошо да вербализирате мислите си; това ги прави истински. Говорете за това, което наистина има значение.

Още: Таро хороскоп за 26 септември

Скорпион

Понякога любовта се движи твърде бавно, за да разкрие силата си. Няма нужда да бързате с чувствата си днес. Ако вече сте във връзка, просто оставете всичко да се развие, вместо да настоявате за отговори. Ако сте необвързани, няма нужда да бързате да опознавате някого. Да бъдеш търпелив не е мързелив; това означава, че знаеш стойността си и не е нужно да доказваш нищо бързо. Довери се на истината, за да се прояви. Има някои неща, които е по-добре да оставиш да узреят без натиск.

Стрелец

Любовта е облекчение, а не объркване - както трябва да бъдат нещата. Днес проверете как ви кара да се чувствате от връзката между вас и вашия любим. Ако имате партньор, опитайте се да останете спокойни в негово присъствие, вместо да се налага да се обяснявате непрекъснато. Ако сте необвързани, не се впускайте в преследване на някой, който ви кара да се съмнявате в себе си. Любовта би трябвало да ви помага да дишате по-лесно; тя не е там, за да ви държи нащрек. Изберете мира; изберете хаоса.

Още: Коя епоха съответства на вашия зодиакален знак?

Козирог

Да бъдеш уязвим не е слабост. Не е нужно да се правиш на безчувствен. Днес си позволете да надникнете в сърцето си; рискувайте го за този специален човек. В една връзка малките неща имат значение. Да, малките неща наистина имат значение. Ако сте необвързани, тогава проявяването на интерес към някого не ви кара да изглеждате отчаяни; то ви кара да изглеждате истински. Така че, спрете да гледате на самозащитата като на знак за сила.

Водолей

Задоволяването на емоционалните ви нужди днес създава значително пространство. Не е нужно вие да сте този, който ще се приспособява всеки път. Споделете как се чувствате, когато сте във връзка. Когато статусът ви е „необвързан/а“, не се преструвайте, че се справяте отлично. Разбира се, заслужавате някой, който би се грижил достатъчно за вас, за да попита и да остане. Да искате повече не е лошо. Мълчанието не задълбочава чувството.

Още: Месечен хороскоп за октомври 2025 г.

Риби

Знайте кой изважда наяве по-меката ви природа, без да ви кара да я криете. Днес чувствата ви може да са по-скоро на повърхността. Във връзката си обърнете внимание кой подкрепя тази страна. Необвързани: фокусирайте се върху този, който ви успокоява само с присъствието си. В любовта трябва да можете да бъдете себе си, без да се опитвате твърде много. Не е нужно да се преструвате, че сте по-силни, отколкото сте. Човекът, който е подходящ за вас, никога няма да ви помоли да направите нещо, което не искате.