Любовно предсказание за всяка зодия през октомври 2025 (част 1)

Овен

Овен, с пълнолунието на 6 октомври, фокусът е върху вас и какво искате да правите със следващата глава от любовния си живот. Пълнолунието би трябвало да бъде доста оптимистично и комфортно, а 8-ми е чудесен ден за любов.

Избягвайте важни дати и връзки на 11-ти с опозицията на Венера към Сатурн, а след това и на Нептун на 13-ти. След това обаче останалата част от месеца е приятна, тъй като Венера във Везни преминава през седмия ви дом с партньори, привличайки други към вас.

Насладете се на Новолунието на 21-ви, тъй като то попада и в дома на партньорите ви. Като цяло, това е чудесен месец за любов, Овни.

Телец

Телец, Марс преминава през седмия ви дом на партньорите този месец. Въпреки че може да генерира много активност, свързана с партньорите, част от нея може да се обърне настрани. Меркурий навлиза в Скорпион, вашият седми дом, на 6-ти, което ще изведе на повърхността по-дълбоки разговори и може би намерения.

Венера навлиза във Везни на 13-ти. Ако сте необвързани, бихте могли да срещнете някого на работа, а новолунието през октомври, попадащо във Везни, е романтичен знак и може да бъде чудесна вечер за среща.

На 22 октомври Слънцето влиза в дома ви на партньорите, като измества фокуса ви към партньорства и други неща за останалата част от месеца.

Близнаци

Близнаци, този месец би трябвало да донесе заземена енергия и повече романтика във вашите взаимоотношения, особено когато Венера навлезе във Везни от 13-ти нататък. Избягвайте важни дати до 13-ти, тъй като Венера за първи път влиза в знака с объркващата си опозиция с Нептун. Но оттук нататък всичко е гладко.

Октомврийското новолуние пада във вашия дом на любовта на 21-ви, така че това може да бъде нощ за запомняне. Марс в Скорпион ще представлява задълбочаване на желанието, така че би трябвало да имате запомнящ се месец.

Рак

Рак, Марс е в Скорпион, вашият пети дом на любовта, през целия месец, увеличавайки вашите желания, както и социалния ви живот, особено ако сте необвързани. 8-ми би трябвало да е чудесен ден за романтика, тъй като Венера се свързва с Юпитер във вашия знак, което го прави ден, създаден за любов.

Избягвайте да планирате каквото и да било за 11-ти. Но на 13-ти Венера навлиза във Везни, което може да създаде уютни есенни вечери у вас. След това настъпва романтичното Новолуние във Везни на 21-ви. Раци, това би трябвало да е чудесен месец за романтични възможности.

Лъв

Лъв, Слънцето във Везни ще ви накара да се съсредоточите върху баланса във взаимоотношенията в началото на месеца. Пълнолунието в Овен би трябвало да съответства на вашата енергия и бихте могли да направите смела крачка към някого.

Венера преминава през Дева през първите 12 дни от месеца, повишавайки самочувствието ви. Но когато влезе във Везни, нещата ще станат много по-ориентирани към партньорство.

Новолунието на 21-ви би трябвало да е меко кацане, ако сте преживявали възходи и падения във връзките си с Марс в интензивен Скорпион. До края на месеца, когато Меркурий навлезе в Стрелец, ще бъдете готови за игра!

Дева

Дева, месецът започва с транзит на Венера през първия ви дом, което ще ви накара да се чувствате добре и ще привлече другите към вас.

Нептун в Риби също се е завърнал във вашия дом на партньорите. Макар че това не винаги е лошо, може да причини объркване. Когато Слънцето влезе във Везни на 13-ти, енергията ще бъде по-мека и по-романтична и ще помогне за вашето самочувствие.

11-ти е ден за наблюдение. Избягвайте важни срещи или разговори между 11-ти и 13-ти. Новолунието на 21 октомври ще падне в дома ви на парите и самочувствието, но където и да падне, то все пак ще насочи мислите ви към романтика и любов.

Марс в Скорпион ще увеличи желанието ви и изглежда, че като цяло октомври може да осъществи някои романтични мечти.

Втора част можете да прочетете тук.

