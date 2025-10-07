Любовно предсказание за всяка зодия през октомври 2025 (част 2)

Първа част можете да прочетете тук.

Везни

Везни, започваме месеца със Слънцето в седмия ви дом на партньорите, което хвърля светлина върху взаимоотношенията ви с другите. Когато Слънцето влезе в Скорпион на 22-ри, фокусът ще се измести към романтичните срещи и как взаимоотношенията ви карат да се чувствате.

Венера напуска вашия 12-ти дом на уединението и навлиза във вашия знак на 13-ти, което е свързано с моментите, в които изглеждате и се чувствате най-добре, привличайки другите към вас.

Новолунието на 21-ви е във вашия знак и се счита за вашето рождено новолуние. Фокусът ще бъде върху вас и това служи като годишно нулиране. Това би трябвало да е романтичен период и ако сте необвързани, бихте могли да срещнете някой значим за вас.

Скорпион

В началото на месеца Слънцето е във вашия 12-ти дом на уединение, което обикновено може да доведе до период на дълбоко мислене и раздвижване на нещата, които се крият в подсъзнанието. Това е чудесно време за освобождаване от емоционален багаж, който може да ви спъва.

Романтичният Нептун в Риби също се завръща във вашия пети дом на любовта на 22-ри, което може да е най-романтичният период. Ако сте необвързани, това е моментът, в който бихте могли да срещнете някой, когото смятате за идеален.

Пълнолунието и новолунието този месец ще дадат тласък на вашите 6-ти и 12-ти дом, които могат да бъдат свързани със здравето. Уверете се, че си почивате достатъчно. Новолунието във Везни обаче може да бъде много романтично време. Може да изпитате прозрение относно връзка.

Стрелец

Хубавото започва с красиво пълнолуние на 6 октомври, тъй като то попада във вашия пети дом на любовта. Сега е моментът да се съберете с някой специален за една необикновена вечер. Ако сте необвързани, бихте могли да срещнете някой нов. Новолунието на 21-ви се присъединява към Венера във вашия 11-ти дом, който може би е най-романтичната луна за годината.

Венера навлиза във Везни на 22-ри и ще танцува из дома ви от приятели, надежди и желания през останалата част от месеца, насърчавайки ви да излезете и да се свържете с други хора или със специален партньор.

На 29-ти Меркурий навлиза във вашия знак, насърчавайки по-дълбоки разговори и връзки, които могат да станат важни в бъдеще.

Козирог

Внимавайте за нещата около пълнолунието в Овен на 6 октомври. Тъй като Овен е в квадратура със Слънцето ви, някой може да изпита момент на избухване и ако не внимавате, това може да сте вие. Оставете тази енергия да отмине.

Венера в Дева е много добра за вашия знак до 13-ти, когато навлиза във Везни. Когато Слънцето навлезе в Скорпион на 22-ри, то ще премине през вашия 11-ти дом на приятели, надежди и желания, насърчавайки ви да бъдете по-социални и интерактивни с другите.

Когато Венера влезе във Везни на 13-ти, нещата стават по-меки и по-романтични. Ако сте необвързани, бихте могли да срещнете някой нов чрез работа. Новолунието на 22-ри също е в романтични Везни и както изглежда, това може да е специална нощ.

Водолей

Пълнолунието на 6-ти попада във вашия трети дом, насърчавайки комуникацията и кратките пътувания.

Когато Венера влезе във Везни на 22-ри, тя ще премине през вашия 9-ти дом, който не само управлява светогледа, но и пътуванията. Това ще бъде идеалният месец за романтично бягство с някой специален. Ако сте необвързани, може да срещнете някого от разстояние или чрез някаква форма на пътуване или образователна възможност.

Новолунието във Везни също ще се случи тук, насърчавайки ви да научите всичко за вашия специален човек и неговите възгледи и виждания за живота. Това е и идеално време да се откъснете от любов, дори и само за уикенд!

Риби

С началото на месеца Венера преминава през дома ви на партньорите, събирайки ви по-често заедно с любовен интерес и фокусирайки вниманието ви върху него.

Когато Венера влезе във Везни на 13-ти, тя се премества във вашия осми дом на интимността и начина, по който се чувствате в интимните взаимоотношения. По това време една връзка може да премине на ново ниво.

Пълнолунието отключва втория ви дом на парите и самочувствието. Следва Новолунието в дома на интимните ви отношения на 21 октомври. Изглежда, че може да се очертае нещо вълнуващо.