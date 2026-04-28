Марс подпалва Овена: Само 3 зодии ще усетят мощно прераждане още в началото на май

От 9 април до 17 май 2026 г. един от най-важните играчи се изявява на астрологичната сцена: Марс навлиза в Овен, неговия естествен дом. Кой ще се възползва най-много от този космически тласък на енергия?

Свидетели сме на един от най-динамичните астрологични периоди на 2026 г. Марс, планетата на силата, смелостта и действието, навлиза в родния си знак Овен. Този транзит – от 9 април до 17 май – е време, когато няма място за компромиси. Засилената енергия на Марс кара четирите зодиакални знака да почувстват особено силен прилив на сила, готовност да се борят за собствените си интереси и решителност да поставят граници.

Когато Марс е в Овен, не само Овенът, неговото естествено протеже, се възползва. Везни и Рак също ясно ще усетят влиянието на планетата. Особено силно през началото на май месец! Астролозите са сигурни: това е време да се стремим към повече и границите, които преди са изглеждали непреодолими, внезапно престават да съществуват.

Още: Зодиите, които ще срещнат любовта през май 2026 г.

Овен: Време е да поемете контрола

За Овен това са шест седмици, белязани от пробиви. Вдъхновението и новите визии за бъдещето могат да се появят неочаквано, особено около 12 май. Импулсивността на Овена е предимство сега, но ключът към успеха ще бъде добре обмислен план, особено когато Марс се срещне със Сатурн. Ако Овенът устои на скептицизма и остане последователен, той ще усети огромен прилив на енергия и мотивация още на 4 май.

Везни: Връзки под микроскоп

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 27 април - 3 май 2026

За Везни Марс в Овен означава ново качество във взаимоотношенията. Дипломатичният подход отстъпва място на асертивността – особено след като Сатурн е в Овен от началото на годината. На 29 април Марс ще обедини сили със Сатурн, което ще подтикне Везни да преосмислят взаимоотношенията и да установят ясни граници. Това е време да се съсредоточите върху взаимоотношения, които наистина имат значение, и да не се страхувате твърдо да съобщите очакванията си.

Рак: Смелост в кариерата

2026 представя професионалните предизвикателства за Рака, а Марс в Овен само ускорява темпото. Нови проекти, повишена производителност и по-голяма отговорност – всичко това очаква Рака. До 4 май си струва да използвате енергията на Марс, но не забравяйте собствените си граници, за да избегнете прегаряне. Това е време за смели решения и за показване на това, на което Раците са наистина способни.

Марс в Овен не оставя място за пасивност. Това е време, когато и трите зодиакални знака могат да покажат истинската си сила и да откажат да бъдат сдържани.

Още: Само за родените 1990–1996: Съдбата ви се пренаписва точно сега