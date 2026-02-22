На Сирни Заговезни: Телец, Риби + още 2 зодии ще прескочат огъня на бедността

Днес е Сирни Заговезни – един от най-обичаните български празници, който бележи реалната подготовка за Великденските пости. Това е денят, в който хората си искат прошка, за да изчистят душата си от тежестите на миналото, но също така е ден, в който по традиция се палят огньове и се прескачат за здраве, берекет и късмет през новата стопанска година. Огънят на Сирни Заговезни не е просто пламък, а символ на пречистването, на новото начало и на силата да оставим зад гърба си трудностите. Именно затова празникът носи послание, че каквото тежи в нас, може да бъде изгорено и заменено със светлина.

Днес някои зодии ще усетят този ритуал по особено силен начин, защото ще почувстват, че прескачат не само огъня, но и бедността, страховете и финансовите блокажи. За тях ще започне период на по-светли перспективи, в който усилията им ще започнат да дават плодове. Ето кои са зодиите, които символично ще се пречистят и ще тръгнат в посока на изобилието.

Овен

Овенът ще усети Сирни Заговезни като момент на вътрешно освобождение, защото ще разбере, че натрупаните напрежения и тревоги само са го спирали да действа смело. Той ще прескочи огъня символично, като остави зад себе си съмнението дали заслужава повече. Днес ще се пречисти от негативната енергия на прибързаните решения, които са му носили финансови загуби, и ще започне да мисли по-стратегически.

Овенът ще почувства прилив на сила, който ще го подтикне да започне нова инициатива или да се захване с проект, който обещава добри приходи. Той ще осъзнае, че истинската смелост не е само в риска, а и в постоянството. Огънят ще изгори старите му страхове, че не може да постигне стабилност. Това пречистване ще го подготви за нов сезон, в който ще печели по-умно и по-уверено. Така Овенът ще направи първата крачка към финансово по-светло бъдеще.

Телец

Телецът ще преживее празника като дълбоко пречистване, защото той носи в себе си силно желание за сигурност, а понякога именно страхът от несигурността го задържа на място. Днес, прескачайки огъня, той ще усети как оставя зад себе си старите тревоги за пари и недостиг. Телецът ще бъде подготвен да започне нов цикъл, в който усилията му най-накрая ще се отплатят. Той ще се освободи от негативната енергия на излишното колебание и ще направи конкретни финансови стъпки.

Възможно е да се появи шанс за по-добра работа, допълнителен доход или нов източник на стабилност. Телецът ще разбере, че берекетът идва при тези, които умеят да се грижат за това, което имат. Огънят на празника ще му даде увереност, че може да изгради още по-здрави основи. Така Телецът ще прескочи огъня на бедността и ще тръгне по пътя на изобилието.

Везни

Везните ще почувстват Сирни Заговезни като момент на хармония и баланс, защото те най-силно се нуждаят от вътрешен мир, за да взимат правилните решения. Днес огънят ще им помогне да изгорят съмненията и колебанията, които често ги спират да действат финансово смело. Те ще се пречистят от негативната енергия на страха да не направят грешка, защото ще осъзнаят, че всяка промяна носи и шанс. Везните ще започнат да виждат нови възможности за печалба чрез партньорства, договорки или общи начинания.

Те ще усетят, че новият сезон им носи шанс да подредят финансите си по по-справедлив начин. Огънят ще бъде символ на нова увереност, която ще ги подтикне да поискат повече за труда си. Везните ще разберат, че берекетът идва, когато балансът между даване и получаване е правилен. Така те ще прескочат огъня на бедността и ще се насочат към едно по-сигурно бъдеще.

Риби

Рибите ще усетят празника като магично пречистване, защото тяхната чувствителна природа често натрупва тревоги и страхове, които ги блокират. Днес, чрез символиката на огъня, те ще изгорят старите си финансови притеснения и ще почувстват лекота. Рибите ще осъзнаят, че негативната енергия от минали разочарования вече не трябва да ги държи назад. Те ще бъдат вдъхновени да започнат нещо ново, което може да донесе доходи, особено ако използват творческите си таланти.

Огънят на Сирни Заговезни ще им даде увереност, че съдбата им подготвя по-светъл път. Рибите ще усетят, че новият сезон идва с шанс за финансово възраждане. Те ще започнат да вярват повече в себе си и в стойността на това, което могат да предложат. Така ще прескочат огъня на бедността и ще се насочат към период на благоденствие.

Сирни Заговезни е празник на пречистването, прошката и новото начало, който ни напомня, че можем да оставим старото зад себе си и да тръгнем напред с по-лека душа. За някои зодии този ден ще бъде символичен старт на нов сезон, изпълнен с финансови възможности и по-светли перспективи. Прескачането на огъня ще бъде не само ритуал за здраве, но и знак за освобождаване от натрупаната негативна енергия в тях. Такива моменти могат да дадат нова посока на годината за всеки от нас, стига да сме готови да приемем промяната и да използваме шансовете, които животът ни поднася.