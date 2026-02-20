Лайфстайл:

Стихотворение на деня, 21 февруари, от Дора Габе

20 февруари 2026, 21:00 часа 0 коментара
"Непримирима"

Плашиш ме,

велико Мироздание,

като разпъваш мисълта ми

до своята неизмеримост!

Земята ни е точица във тебе,

а в тая точица е мойта обич

и моята омраза,

и силата ми — а не мога

да ги разтегля

до размерите ти.

 

Ти ми даде:

копнеж към своето величие

и разум да проникна в тебе,

и жажда да те опозная,

а идва ден и трябва да изчезна

и да ти върна всичко!

 

Гледам Изгрева

и Залеза,

поглъщам Вечността ти

и чакам своя край

непримирима…

Дора Габе

Гергана Николова
