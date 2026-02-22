Войната в Украйна:

Малък Сечко: Бързо затопляне до вторник, ново застудяване от сряда

22 февруари 2026, 8:34 часа 465 прочитания 0 коментара
В сутрешните часове все още ще превалява сняг, но до обяд валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните - от 2° до 7°, В София - около 5°, малко по-ниски в североизточните райони, предаде НИМХ. Още: Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Какво ще е времето до края на февруари?

И по Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°.

Във вторник облачността ще е значителна, от запад на изток на места в страната ще превали, предимно дъжд. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще са почти без промяна.

В сряда и четвъртък само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Облачността ще остане предимно значителна. Температурите ще се понижат и минималните в четвъртък ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
