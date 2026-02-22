Сирни Заговезни 2026: Защо палим огньове и искаме прошка точно днес

Вълшебството на българските народни обичаи се оказва неизмеримо, особено по време на традиционната седмица между Месни и Сирни заговезни. Този период, наречен още Сирница, е изпълнен с веселби и игри, които приковават вниманието на хората, преди да настъпи времето за строг пост и въздържание.

В тези свещени дни, в храмовете, звучат откъси от Светото писание, напомнящи за Страшния съд. Това е време, когато Църквата отново призовава към добродетелност и смирение, като предоставя възможност за размисъл върху трагичните последици от греха.

Сирни Заговезни, известен още като Прошка, е един от най-значимите празници в българския народен календар. Той отбелязва края на Сирната седмица и бележи началото на Великия пост. През 2026 година Сирни Заговезни се пада на 22 февруари.

Ритуали и традиции

Със своята богата символика и традиции, Сирница променя атмосферата на селата и градовете. В сряда, петък и неделя на тази седмица, момите и момците се люлеят на люлките, вярвайки, че това действие ще им донесе здраве и щастие. Отново за здраве, се палят огньове, около които се събират хора, за да се насладят на танци, песни и игри.

В този празничен период, огънят играе важна роля в ритуалите. Огньовете, разпалвани на най-високото място в селата, се прескачат от момците, а момите играят хоро около тях. Вярва се, че прескачането на огъня предизвиква очистване от бълхи, паразити, демони и грехове, символизирайки прехода към по-чист и благополучен живот.

Една от най-интересните традиции е изстрелването на стрели или „Туйкането“, особено популярно в източните и югоизточните региони на България. Този обичай включва ергени, които изстрелват издялкани и запалени стрели в двора на девойката, която харесват. Това създава вълнуващо очакване и сблъсък на чувства, докато семейството на момичето внимателно наблюдава, за да гаси пламъка. За младата дама, събирането на изстреляните стрели е не само доказателство за внимание, но и за обич и почит от страна на младежите.

Сирни заговезни е време на преход и пречистване, което изисква подготовка и внимание. Обичаите и ритуалите, свързани с тази седмица, не само създават радостна атмосфера, но и предоставят възможност за размисъл и пречистване, готвейки се за предстоящия Великденски пост и трудовия сезон, който следва.

Богатството на регионите

В различните краища на България обичаите на Сирница се различават. В Родопите се приготвя специална пита със сирене, а в Северна България е популярна баница с тиква. В Тракия се организират народни танци и песни на открито, докато в Пиринско хората палят факли и обикалят селото за здраве и плодородие.

Сирница е празник, който обединява семейството и общността в духа на прошка, доброта и подготовка за предстоящите Великденски пости. Традициите, свързани с този празник, са живи и днес, предавайки от поколение на поколение посланието за обич, смирение и ново начало. С богатството на своите обичаи, символика и кулинарни традиции, Сирница остава един от най-ценните празници в българската културна традиция.

