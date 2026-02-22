Сирни Заговезни 2026 г.: Трите най-важни традиции, които трябва да спазите днес

Сирни Заговезни е един от най-обичаните и значими празници в българския народен календар. Той се отбелязва седем седмици преди Великден и бележи началото на Великия пост. През 2026 година Сирни Заговезни се пада на 22 февруари.

Този ден е изпълнен с различни ритуали и традиции, които са дълбоко свързани с българската култура и духовност. В тази статия ще разгледаме основните аспекти на този празник – прошката, хамкането и огньовете.

Прошка

Прошката е една от най-важните традиции на Сирни Заговезни. На този ден младите хора посещават по-възрастните членове на семейството и искат прошка за своите грехове и неволни обиди през изминалата година. Това е момент на помирение и изразяване на уважение към по-старите поколения.

Ритуалът на прошката започва с поклон пред родителите и близките роднини, след което се казва "Прощавай!" или "Прости ми!". Отговорът обикновено е "Господ да прощава, простих ти и аз." Тази традиция символизира ново начало и стремеж към вътрешен мир и хармония.

Хамкане

Хамкането или ламкане, ласкане, конкане е друг интересен обичай, свързан със Сирни Заговезни. Той представлява игра, при която парче халва или яйце се завързва на червен конец и се люлее пред устата на участниците. Целта е да се улови халвата или яйцето само с уста, без помощта на ръцете.

След като парчето с лакомство бъде изядено, конецът се пали и се нарича по ред за всеки член от домакинството. Според начина, по който гори конецът, се гадае дали човекът ще бъде здрав през цялата година.

Огньове

Огънят играе важна роля в празнуването на Сирни Заговезни. Вечерта на празника се палят големи огньове, около които хората се събират, пеят песни и танцуват хоро. Тези огньове символизират пречистването и обновлението.

Смята се, че огънят има способността да прогонва злите сили и да носи здраве и благополучие. След като огънят изгасне, хората скачат през жарта, за да се пречистят и да бъдат здрави през цялата година.

Други традиции и обичаи на Сирни заговезни

Маскарадни игри (Кукери) – В някои райони на България, особено в западната част на страната, на Сирни Заговезни се организират кукерски шествия. Кукерите с маски и костюми гонят злите сили и приветстват идващата пролет.

– В някои райони на България, особено в западната част на страната, на Сирни Заговезни се организират кукерски шествия. Кукерите с маски и костюми гонят злите сили и приветстват идващата пролет. Оратници (Факли) – В някои села, особено в Северна България, се изработват специални факли, наречени оратници, които се палят и се въртят в кръг. Това е символ на пречистването и гоненето на злите сили.

– В някои села, особено в Северна България, се изработват специални факли, наречени оратници, които се палят и се въртят в кръг. Това е символ на пречистването и гоненето на злите сили. Палене на стрели (Чавги) – В някои райони децата правят стрели от дърво, които запалват и хвърлят в дворовете на съседите. Това е ритуал за прогонване на злото и пожелание за здраве.

– В някои райони децата правят стрели от дърво, които запалват и хвърлят в дворовете на съседите. Това е ритуал за прогонване на злото и пожелание за здраве. Моминско гадание – Някои моми гадаят за бъдещата си съдба, като хвърлят конци или черупки от орехи в огъня и наблюдават как горят.

Традиционна храна

На Сирни Заговезни трапезата е богата и разнообразна. Основното ястие е баница със сирене, но също така се приготвят различни видове постни ястия, млечни продукти и сладкиши.

Характерно за този ден е консумацията на млечни продукти, тъй като това е последният ден преди началото на Великия пост, когато те са позволени. Празничната вечеря завършва с хамкане.

Сирни Заговезни е празник, който обединява семейството и общността чрез ритуали на прошка, игри и огньове. Той ни напомня за важността на помирението, пречистването и подготовката за духовния път на поста.

Традициите, свързани с този ден, са живо доказателство за богатството на българската култура и нейната устойчивост във времето. Независимо дали сме част от тези обичаи или просто ги наблюдаваме, Сирни Заговезни остава специален момент в годишния цикъл, който ни кара да се замислим за нашите взаимоотношения и духовен живот.

