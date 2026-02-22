Лайфстайл:

Проф. Боян Дуранкев: Кабинетът "Гюров" е сглобка, а не работеща система

22 февруари 2026, 8:16 часа 195 прочитания 0 коментара
Не можем да имаме особени очаквания към кабинета "Гюров“, тъй като той беше събран буквално в последния момент. В състава му влизат личности, които преди бяха "щастливо забравени“, но се възстановиха, включително зам.-министри, които бързат да се назначат. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС икономистът проф. Боян Дуранкев. Още: Параваните заменят "тъмната стаичка": ЦИК обясни как ще гласуваме на предсрочните избори

Сглобка, а не работеща система

"Очевидно е, че това е сглобка, а не работеща система. Хората не се познават, не са работили заедно и нямат ясно дефинирани функции, задачи или лични очаквания за промяна“, обясни той.

Икономистът отбеляза, че първите проблеми се проявяват още в първите 24 часа. Един от вицепремиерите беше принуден да подаде оставка, което според Дуранкев е знак за проблеми в комуникацията между премиера, службите и кандидатите за министри.

"От този момент служебното правителство няма кредит на доверие и трябва да започне работа незабавно“, подчерта проф. Дуранкев.

Той посочи, че видимото напрежение в кабинета личи и по изказванията на новия финансов министър, който проявява "очевидна паника“ относно удължителния закон за бюджета и предстоящите финансови ограничения.

Антон Иванов
служебно правителство Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026 кабинетът Гюров
