Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО)

В нощта на 21 срещу 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, като използваха атакуващи дронове и ракети. Появи се информация, че обстрелът е нанесъл щети по жилищен небостъргач в квартал Святошински, като е предизвикал пожар на покрива на сградата. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама ранени - жена и дете - са били транспортирани от предградие на столицата до болници в Киев. Предварителните данни сочат, че отломки са паднали в частен жилищен район.

В 3:56 ч. сутринта в столицата на Украйна беше обявена въздушна тревога, първо поради заплахата от използване на балистични ракети, а след това поради излитането на изтребител МиГ-31К в Русия. В 4:39 ч. Киевският военен окръг съобщи, че в покрайнините на столицата са засечени безпилотни летателни апарати. В 6:23 ч. ВВС уточниха, че не само дронове, но и крилати ракети продължават да атакуват Киев.

В 6:33 ч. Тимур Ткаченко съобщи за първите последствия от обстрела: „Атаката е нанесла щети на висока жилищна сграда в квартал Святошински. На покрива е избухнал пожар. Проверяваме информацията за жертвите“. На мястото работят службите за спешна помощ.

В социалните мрежи се разпространяват ужасяващи кадри от Софеевска Боршаховка - село в Киевска област. Очевидци съобщават, че в резултат на руската атака горят частни домове. Все още няма съобщения за жертви или ранени.

Още атаки срещу Украйна с жертви и ранени

Четирима души загинаха и един беше ранен в резултат на руски атаки в региона на Суми.

„Руски дрон уби четирима цивилни - двама братя, единият от които на 17 години, и семейна двойка. Жената беше медицинска сестра. Врагът хвърли боеприпас от дрон в покрайнините на община Зноб-Новгород. Двамата братя бяха взривени от експлозивното устройство. Те бяха хоспитализирани с наранявания от медици. По пътя към болницата руснаците умишлено атакуваха линейката с атакуващ безпилотен летателен апарат. Превозното средство се възпламени. Само шофьорът оцеля. Той е в болница с тежки изгаряния. <…> Врагът нанесе ракетен удар по гражданско предприятие в община Тростянец. Според предварителна информация няма жертви. Специалисти обследват района и почистват последствията от удара. В община Боромлянская руски дрон удари граждански автомобил. Собственикът на автомобила е ранен. Той е хоспитализиран и се подлага на преглед“, се казва в изявлението на областната администрация.

Двама души са загинали в резултат на руска атака срещу региона на Запорожие, съобщиха отделно властите там.

През нощта Русия е нанесла и удари по обекти на енергийната инфраструктура в област Одеса, опитвайки се да остави хората без ток и топлина. В резултат на ударите са регистрирани значителни щети и мащабни пожари. "Спасителите оперативно ликвидираха всички огнища на пожар. За щастие, няма загинали и пострадали", обявиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Удар по американски завод - производител на Oreo и Milka

Русия атакува и гражданско американско предприятие в Украйна, съобщи министърът на външните работи Андрий Сибиха. Според него е бил атакуван заводският комплекс на компанията Mondelez в Тростянец, Сумска област. Ракета е попаднала в една от производствените сгради.

Mondelēz International е една от най-големите компании за производство на снаксове. Те произвеждат бисквити Oreo, шоколад Milka и Toblerone.

Терористична атака в Лвов

В Лвов пък е станала терористична атака, при която вероятно е загинал полицай, обяви кметът Андрий Садовий. „Лвов. Става дума за терористична атака. В момента 14 ранени са хоспитализирани. Лекарите оказват цялата необходима помощ. Правоохранителните органи и всички служби работят“, заяви кметът.

„Според оперативната информация, днес (21 февруари - бел. ред.) в 12:30 ч. е получен сигнал на номер 102 за взлом в магазин на улица „Данилышина“ 20 в Лвов. След пристигането на патрулна полиция на мястото е станала експлозия. След пристигането на втори екип е станала втора експлозия. Предварително е установено, че е убита 23-годишна полицайка. Патрулна кола и граждански автомобил са били повредени. Броят на жертвите се установява“, добавиха от регионалната прокуратура.

Украйна отвръща

Украйна нанесе удар по нефтен склад в окупираната от Русия Луганска област през нощта, съобщи мониторинговият канал Exilenova+ в Telegram. В резултат на ударите през нощта в съоръжението е избухнал силен пожар, който е продължил да гори до сутринта, съобщи каналът, позовавайки се на местни жители.

Взривове имаше и в окупирания Мариупол в Донецка област.

Explosions reported in occupied Mariupol. pic.twitter.com/HZY2TkqZQy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026

Вчера пък украинските сили удариха петролно депо в Гвардейско - в района на Симферопол на окупирания полуостров Крим.

Additional footage. Operators of Ukraine’s 1st Separate Unmanned Systems Center destroyed a 9K515 Tornado-S MLRS and struck an oil depot in Hvardiiske, Simferopol district of occupied Crimea. #Ukraine https://t.co/crjSEXAudm pic.twitter.com/pYdHnmsGd5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026

Украинските въоръжени сили междувременно атакуваха електропреносната мрежа на окупираната част от региона Запорожие, оставяйки половината от жителите без ток, заяви назначеният от Русия „губернатор“.

В област Белгород, близо до село Красиво в район Борисовски, двама цивилни, включително едно дете, са били ранени в резултат на атака на украинските въоръжени сили - според губернатора Вячеслав Гладков.

Гражданин е бил ранен в резултат на атака на украинските сили срещу село Подивотие в област Брянск, съобщи пък местният губернатор.

През нощта 86 дрона са били свалени над Русия и анексирания Крим, обяви русккото военно министерство - 29 над област Белгород, 14 над Саратовска област, по 11 над Воронежка и Смоленска област, 9 над региона на Брянск, 7 над региона на Курск, 3 над Калужка област, по 1 над анексирания Крим и Московска област.