Войната в Украйна:

Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО)

22 февруари 2026, 8:20 часа 457 прочитания 0 коментара
Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО)

В нощта на 21 срещу 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, като използваха атакуващи дронове и ракети. Появи се информация, че обстрелът е нанесъл щети по жилищен небостъргач в квартал Святошински, като е предизвикал пожар на покрива на сградата. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама ранени - жена и дете - са били транспортирани от предградие на столицата до болници в Киев. Предварителните данни сочат, че отломки са паднали в частен жилищен район.

В 3:56 ч. сутринта в столицата на Украйна беше обявена въздушна тревога, първо поради заплахата от използване на балистични ракети, а след това поради излитането на изтребител МиГ-31К в Русия. В 4:39 ч. Киевският военен окръг съобщи, че в покрайнините на столицата са засечени безпилотни летателни апарати. В 6:23 ч. ВВС уточниха, че не само дронове, но и крилати ракети продължават да атакуват Киев.

В 6:33 ч. Тимур Ткаченко съобщи за първите последствия от обстрела: „Атаката е нанесла щети на висока жилищна сграда в квартал Святошински. На покрива е избухнал пожар. Проверяваме информацията за жертвите“. На мястото работят службите за спешна помощ.

Още: Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространяват ужасяващи кадри от Софеевска Боршаховка - село в Киевска област. Очевидци съобщават, че в резултат на руската атака горят частни домове. Все още няма съобщения за жертви или ранени.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още атаки срещу Украйна с жертви и ранени

Четирима души загинаха и един беше ранен в резултат на руски атаки в региона на Суми.

„Руски дрон уби четирима цивилни - двама братя, единият от които на 17 години, и семейна двойка. Жената беше медицинска сестра. Врагът хвърли боеприпас от дрон в покрайнините на община Зноб-Новгород. Двамата братя бяха взривени от експлозивното устройство. Те бяха хоспитализирани с наранявания от медици. По пътя към болницата руснаците умишлено атакуваха линейката с атакуващ безпилотен летателен апарат. Превозното средство се възпламени. Само шофьорът оцеля. Той е в болница с тежки изгаряния. <…> Врагът нанесе ракетен удар по гражданско предприятие в община Тростянец. Според предварителна информация няма жертви. Специалисти обследват района и почистват последствията от удара. В община Боромлянская руски дрон удари граждански автомобил. Собственикът на автомобила е ранен. Той е хоспитализиран и се подлага на преглед“, се казва в изявлението на областната администрация.

Още: Кремъл внушава, че Украйна губи - тя срина със свои ракети завод за "Орешник" и "Искандер". "Единна Русия" на тръни заради скъпотията (ОБЗОР - ВИДЕО)

Двама души са загинали в резултат на руска атака срещу региона на Запорожие, съобщиха отделно властите там.

През нощта Русия е нанесла и удари по обекти на енергийната инфраструктура в област Одеса, опитвайки се да остави хората без ток и топлина. В резултат на ударите са регистрирани значителни щети и мащабни пожари. "Спасителите оперативно ликвидираха всички огнища на пожар. За щастие, няма загинали и пострадали", обявиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Удар по американски завод - производител на Oreo и Milka

Русия атакува и гражданско американско предприятие в Украйна, съобщи министърът на външните работи Андрий Сибиха. Според него е бил атакуван заводският комплекс на компанията Mondelez в Тростянец, Сумска област. Ракета е попаднала в една от производствените сгради.

Mondelēz International е една от най-големите компании за производство на снаксове. Те произвеждат бисквити Oreo, шоколад Milka и Toblerone.

Терористична атака в Лвов

В Лвов пък е станала терористична атака, при която вероятно е загинал полицай, обяви кметът Андрий Садовий. „Лвов. Става дума за терористична атака. В момента 14 ранени са хоспитализирани. Лекарите оказват цялата необходима помощ. Правоохранителните органи и всички служби работят“, заяви кметът.

„Според оперативната информация, днес (21 февруари - бел. ред.) в 12:30 ч. е получен сигнал на номер 102 за взлом в магазин на улица „Данилышина“ 20 в Лвов. След пристигането на патрулна полиция на мястото е станала експлозия. След пристигането на втори екип е станала втора експлозия. Предварително е установено, че е убита 23-годишна полицайка. Патрулна кола и граждански автомобил са били повредени. Броят на жертвите се установява“, добавиха от регионалната прокуратура.

Още: Зеленски: Тръмп е като Путин - САЩ казват, че ако искаме край на войната сега, трябва да се изтеглим от Донбас

Украйна отвръща

Украйна нанесе удар по нефтен склад в окупираната от Русия Луганска област през нощта, съобщи мониторинговият канал Exilenova+ в Telegram. В резултат на ударите през нощта в съоръжението е избухнал силен пожар, който е продължил да гори до сутринта, съобщи каналът, позовавайки се на местни жители.

Взривове имаше и в окупирания Мариупол в Донецка област.

Вчера пък украинските сили удариха петролно депо в Гвардейско - в района на Симферопол на окупирания полуостров Крим.

Украинските въоръжени сили междувременно атакуваха електропреносната мрежа на окупираната част от региона Запорожие, оставяйки половината от жителите без ток, заяви назначеният от Русия „губернатор“.

В област Белгород, близо до село Красиво в район Борисовски, двама цивилни, включително едно дете, са били ранени в резултат на атака на украинските въоръжени сили - според губернатора Вячеслав Гладков.

Гражданин е бил ранен в резултат на атака на украинските сили срещу село Подивотие в област Брянск, съобщи пък местният губернатор.

Още: Словакия заплаши да спре тока на Украйна, тя атакува завод след завод в Русия (ВИДЕО)

През нощта 86 дрона са били свалени над Русия и анексирания Крим, обяви русккото военно министерство - 29 над област Белгород, 14 над Саратовска област, по 11 над Воронежка и Смоленска област, 9 над региона на Брянск, 7 над региона на Курск, 3 над Калужка област, по 1 над анексирания Крим и Московска област.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Киев Лвов война Украйна Суми атака с дронове руска ракетна атака
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес