Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 17 до 23 ноември

Късметът и доброто настроение най-накрая ще дойдат за три зодиакални знака през седмицата от 17 до 23 ноември 2025 г.

Ретрограден Меркурий преминава в Скорпион във вторник, 18 ноември. Пътят на Меркурий в Скорпион е шанс да се заинтересувате от чувствата, интуицията си и значението на определени преживявания. Макар и емоционален, този воден знак се стреми да разбира чрез откровения и открития. Новолунието в Скорпион в четвъртък, 20 ноември, ще усили тази енергия, точно преди началото на сезона на Стрелеца в петък, 21 ноември.

Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 17-23 ноември 2025 г.

Тази седмица, създайте място за късмет и щастие, когато уважавате любопитството си и виждате всеки момент като поучително преживяване. Като си позволите да бъдете любопитни и да изследвате нови възможности, или ще откриете, че нещо е предназначено за вас, или ще видите, че е било просто пренасочване.

Още: Край на стария цикъл: Тези зодии претърпяват дълбоката духовна промяна до януари 2026 г.

Не се притеснявайте да правите нещо перфектно или да следвате строги планове. Вместо това, проявете любопитство . Позволете си да изследвате накъде водят определени пътища, тъй като това е важна част от процеса, независимо дали се получава така, както сте се надявали, или не.

Овен

Това е вашият сезон за поемане на рискове, скъпи Овни. С преминаването на Слънцето в Стрелец в петък, 21 ноември, вие навлизате в мощен портал за проявяване на късмет. Това обаче ще се случи само чрез вашата готовност да поемате рискове и да изследвате какво ви зове.

За да се възползвате максимално от енергията на тази седмица и тази на предстоящия сезон, опитайте се да практикувате позитивни утвърждения, свързани с това как се чувствате и мислите за себе си. Макар че поемането на рискове ще бъде насърчавано, ще трябва да се подготвите, за да можете да се доверите, че тези шансове ще се отплатят, независимо как се развият.

Още: В неделя: Парите ще дойдат „на крака“ при Телец, Скорпион + още 2 зодии

Сезонът на Стрелеца ще продължи до 21 декември. Това е период за предприемане на действия в живота ви. Темите на късмета, изобилието и ученето ще играят важна роля в това, което сте водени да правите. Докато Сатурн и Нептун се завърнаха в Риби като част от последното си пътуване през този воден знак, напрежението върху вас е намалено. Това означава, че ще имате увереност в себе си и ще знаете, че заслужавате живота, за който мечтаете.

Риби

Почитайте това, което е в сърцето ви, скъпи Риби. Новолунието в Скорпион ще изгрее в четвъртък, 20 ноември. Макар че тази енергия ви призовава да бъдете любопитни да изследвате нови пътища, тя също така иска да почитате това, което знаете, че е вашата цел.

Виждате неща отвъд физическото. Макар че това е дар, понякога може да бъде предизвикателство, тъй като духовният свят не винаги има смисъл или следва практически стъпки. С Новолунието в Скорпион сте призовани да почетете мечтите, които винаги сте имали за себе си, по-специално свързани с бизнес или преместване на някое красиво място. Това е вашият шанс да почетете това, което знаете, че е предназначено за вас, и да започнете да постигате напредък.

Още: На 16 ноември: Числото 16 ще донесе Божествена светлина в живота на 4 зодии

В този момент трябва да проверите нивото си на разбиране и вярвания, тъй като това ще бъде от съществено значение, за да разберете кой път да поемете. Енергията на Скорпион носи късмет в живота ви, като ви помага да разкриете истината си. Знайте, че животът ви наистина може да бъде всичко, което интуитивно сте си представяли.

Лъв

Късметът и доброто настроение ще ви донесат веднага щом се заинтересувате от изследването на вълнуващи нови възможности, Лъв. Петък, 21 ноември, носи грижовна и любяща енергия, която ще ви помогне да се отворите за по-големи възможности в живота си.

Напоследък ви е трудно да се доверите на себе си или да разберете кой вариант е правилният за вас. Когато обаче Слънцето влезе в Стрелец на този ден, ще осъзнаете, че не става въпрос за това кое е правилно или грешно, а за това да си позволите да преследвате това, което разпалва искра в душата ви.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 17-23 ноември 2025

През сезона на Стрелец ще бъдете призовани да пътувате, да прекарвате време в чужбина или да бъдете с очарователна нова група хора. Късметът, който ви е предназначен, идва от това да позволите на любопитството си да ви отведе до нови места и хора, които са част от пътя на вашата душа в този живот.

По това време ще можете да се свържете с вселената и да видите, че едно преживяване е ценно, независимо къде може да ви отведе. Опитайте се да си дадете благодат и нека това бъде време на изследване. Не съдете преживяванията си по това дали са били успешни или не.