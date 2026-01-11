Зимната обстановка се усложнява: Сняг, вятър и поледици в 20 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви извънредни предупреждения за опасни метеорологични явления в почти цялата страна. Докато планините са затрупани от нов сняг, Източна България се бори с комбинация от леден дъжд и силен вятър.

Североизтокът е в „оранжево“

Най-критична остава ситуацията в областите Добрич, Разград, Русе и Силистра. Там е обявен оранжев код. Снеговалежите, придружени от силен вятър, създават сериозни предпоставки за образуване на навявания и преспи. Пътната обстановка е усложнена от поледици, които правят придвижването по републиканската пътна мрежа рисково.

В останалата част от страната е в сила жълт код. Докато в области като Бургас и Хасково валежите са предимно от дъжд, то в София-област и Смолян снежната покривка продължава да расте.

Леден капан в началото на седмицата

Метеоролозите прогнозират рязко застудяване. Температурите вече нямат денонощен ход – минималните и максималните стойности ще се движат в тесните граници между -6° и 0°. В столицата термометрите ще показват около минус 4 градуса през целия ден.

В планините ситуацията е тежка – силният северозападен вятър и обилният сняг по северните склонове правят условията за туризъм невъзможни. От НИМХ предупреждават за опасност от преспи и нулева видимост.

Какво ни очаква в следващите 48 часа?

Прогнозата за понеделник обещава спиране на валежите още преди обяд, но това няма да донесе облекчение. Студеният атмосферен фронт ще свали температурите до екстремни стойности – между -10° и -5°. Силният вятър в Северна България и Тракийската низина ще засилва усещането за леден студ.

Във вторник сутринта ще бъде пикът на застудяването с изключително ниски минимални температури. Облачността отново ще се увеличи, като се очакват слаби превалявания от сняг над Северна България и планинските райони.

Съвети към гражданите

Пътните власти призовават шофьорите да не тръгват на път без крайна необходимост, а ако това е наложително – автомобилите да бъдат подготвени за тежки зимни условия. Пешеходците трябва да бъдат особено внимателни заради скрити под снега заледявания, които се очаква да се втвърдят през следващата нощ.

