Световноизвестният италиански оперен певец Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Новината обявиха от организационния комитет. Събитието ще се проведе едновременно на четири места - стадион „Сан Сиро“, Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо, отбелязвайки първото подобно събитие в историята на планетарния форум.

Бочели открива Зимните олимпийски игри 2026

„Неговото присъствие представлява естествен мост между музиката и спорта. Това е не само завръщането му в олимпийския контекст след участието му в церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри през 2006-а в Торино, но и възможност да се откроят Игрите чрез нашето италианско музикално наследство, което е високо ценено в целия свят“, се казва в изявлението.

Maestro Andrea Bocelli will perform at the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Games! 💫



A global icon of Italian music and a voice loved across every continent, Andrea Bocelli will bring an extraordinary and unforgettable touch to the Ceremony on February 6, set… pic.twitter.com/WrMMq1Zsqq — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 11, 2026

По-рано организаторите на Олимпийските игри обявиха участието на американската певица Марая Кери в спектакъла. Темата на церемонията ще бъде „Хармония“. Тя е създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич. Ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Иначе Бочели е известен с любовота си към спорта. През декември той пя по време на церемонията по теглене на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година във Вашингтон.

