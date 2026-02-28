Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 2 до 8 март 2026

Три зодиакални знака привличат истински късмет тази седмица, от 2 до 8 март 2026 г. Въпреки че Меркурий все още е ретрограден в Риби до 20 март, неговият Казими се случва на 7 март.

Най-щастливият ден от месец МАРТ 2026 г. за всяка зодия

Меркурий Казими се описва като моментът, в който планетата на комуникацията навлиза в сърцето на Слънцето, започвайки нов цикъл. Това означава, че от 7 до 20 март ще спрете да се занимавате с предизвикателни въпроси от миналото и най-накрая ще започнете да се движите напред. Използвайте това време за проучване и планиране, така че когато Меркурий се насочва, да сте готови да се възползвате от това, което ви е предопределено.

В предстоящите дни ще има усещане за съдба, тъй като лунното затъмнение при пълнолуние ще се издигне в Дева на 5 март. Макар че пълнолунието е известно с крайностите си, то е по-скоро свързано с процеса. Нищо в живота не свършва просто с пълнолуние. По-скоро то се развива. По време на това пълнолуние късметът е в пълна сила.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 27 февруари 2026

Рак

Обърнете внимание на това, което идва в живота ви, Раци. За вас, Рибите управляват новите начала и изобилието. Това е област от живота ви, която се е усещала ограничена или тежка през последните години поради преминаването на Сатурн и Нептун през този воден знак. С отсъствието на Сатурн и Нептун обаче, ще видите как темпото на вашите мечти и живот започва да се ускорява.

Какво носи ретроградният Меркурий от 26 февруари до 30 март 2026 г. на всяка зодия

Бъдете внимателни какво възниква с Меркурий Казими в Риби в събота, 7 март. Това носи както нови възможности, така и втори шанс за нещо, което не се е получило в миналото. С настъпването на Меркурий Казими, вие също така имате силата на Марс, тъй като той навлиза в Риби на 2 март.

Меркурий Казими представлява чисто нов цикъл на късмет в живота ви под формата на предложения и възможности. Енергията на Марс ви позволява да кажете „да“ и да се възползвате от това, което идва в живота ви. Знайте, че всички забавяния, които сте преживели, са били част от божествения план . Вашият късмет най-накрая е тук.

Още: Таро хороскоп за 27 февруари

Козирог

В четвъртък, 5 март, пълнолунието и лунното затъмнение в Дева ще се издигнат. Тази енергия представлява важна емоционална промяна и осъзнаване относно това къде искате да отведете живота си и как се чувствате.

Март 2026 г. ще зарадва с приятна изненада тези три зодии!

Пълнолунието носи реализация на тема или събитие в живота ви, но само за да можете да решите как искате да се развивате. В същото време, лунното затъмнение носи промяна или неочаквана промяна в посоката, в която искате да поемете живота си. Тази енергия не е непременно свързана с това, което се случва около вас, а вътре във вас.

Пълнолунието в Дева се свързва с двойните новолуния в този земен знак, които настъпиха през 2025 г. Нещо невероятно започваше в живота ви по това време, но му беше нужно повече време, за да се вкорени. Сега, когато настъпват пълнолунието и лунното затъмнение, това е вашият шанс да проверите напредъка си и да си позволите да поемете живота си в нова и вълнуваща посока . Късметът е на ваша страна.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 27 февруари

Лъв

Бъдете искрени относно това как да сбъднете мечтите си, Лъв. Нептун наскоро влезе в Овен заедно със Сатурн. Това ви позволява лесно да се докоснете до енергията на късмета и да я използвате, за да сбъднете мечтите си.

Докато Нептун ви вдъхновява да мечтаете, Сатурн изисква да инвестирате усилия в живота, който искате. Повратна точка настъпва, когато Венера се съедини със Сатурн в Овен в неделя, 8 март. Това щастливо подравняване ви носи ново начало.

Още: Фаза на Луната и аспект на деня на 27 февруари 2026 г. Разчистете живота си

Венера в съвпад със Сатурн в Овен обединява енергията на тези две планети. Венера е свързана с красота и изобилие, докато Сатурн ви помага да реализирате това, което желаете . Уверете се, че не изоставяте идея заради усилията, които ще са необходими, или че не се отказвате от себе си, преди дори да сте започнали. Този транзит ви дава сили, но трябва да сте искрени относно това, което искате да създадете в живота си.