Дебютира за Левски на 21, веднага стана шампион и голмайстор на "сините", но не успя да замести Наско Сираков

Наско Сираков е футболистът, отбелязал най-много попадения в цялата история на Левски. Голмайстор от друга порода нападатели, каквато вече е на изчезване. Самият той се пошегува наскоро, че 30 години търси нападател като него по терените, но не го намира. И действително за Левски се оказва трудна задача да му намери негов наследник, след като си тръгва от "Герена" през сезон 1994/95.

Всъщност Сираков си тръгва от Левски на върха, защото "сините" печелят три поредни титли на България в периода 1992 - 1995 г. В последния сезон на Сираков на стадион "Георги Аспарухов" акостира нов нападател, който е и юноша на клуба. Става дума за Илиян Симеонов по прякор Чушката, който пристига от Литекс за пролетния дял на сезон 1994/95. Така още в дебютния си сезон той успява да стане шампион на България с Левски.

Голмайстор на отбора през сезон 1995/96, но Левски остава втори

През следващата кампания 1995/96 от Илиян Симеонов се очаква да бележи головете за "сините". И го прави: той отбелязва 9 гола в 25 мача в шампионата, както и 3 гола в 8 мача за Купата на България. Симеонов завършва сезона с общо 12 гола в 37 мача, като става голмайстор на Левски за сезона с изравнен брой попадения с Марин Христов, който също вкарва 12 гола, но в 39 мача. Почти същия принос има и Христо Йовов, който бележи 11 гола в 34 мача.

През този сезон Левски обаче завършва втори - след Славия. Следващата кампания 1996/97 е по-слаба за Симеонов и Левски: "сините" остават извън топ 3, а Симеонов вкарва 8 гола в 28 мача - на 3 гола от голмайстора за сезона Тодор Зайцев, който се разписва 11 пъти за 35 мача. През сезон 1997/98 Симеонов вкарва още 8 гола, но Левски пак остава втори в класирането - след отбора на Литекс.

Спечелената Купа на България - след два загубени финала

Утехата за Левски и Симеонов идва с това, че вдигат Купата на България през 1998 г. - след два поредни загубени финала. За целия си престой в Левски Илиян Симеонов изиграва 105 мача и вкарва 34 гола. Той оставя своя отпечатък на "Герена", макар и да не успява да влезе в обувките на Наско Сираков - нещо, което едва ли някой някога ще успее да направи.

След спечелената Купа на България Илиян Симеонов продължава кариерата си в немския Ватеншайд, където се задържа една година, преди да се завърне обратно в София в тима на Локомотив. По-късно минава и през отборите на Септември София, Ботев Пловдив, Вихрен Сандански. Завършва кариерата си през 2007 година на 33-годишна възраст, след като в последните си три състезателни години постепенно се отдалечава от елитния футбол.

Илиян Симеонов остава фен на Левски и до днес. Като футболист обаче един мач никога няма да забрави: победата на Левски над ЦСКА с 4:2 като гост на стадион "Българска армия" във втория мач между двата тима за Купата на България. Тогава "сините" правят обрат от 0:2 до 4:2, за да разочароват домакинските фенове. Спомени от времена, в които Вечното дерби все още се играеше на "Герена" и на "Армията" - при атмосфера, която феновете от онези години трудно ще забравят.

