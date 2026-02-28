Войната в Украйна:

САЩ обявиха Иран за „държава-спонсор на неправомерни задържания“

Съединените щати включиха Иран в списъка на „държавите спонсори на неправомерни задържания“, съобщи Държавният департамент. Това е първото подобно решение в рамките на нов черен списък, който впоследствие може да доведе и до забрана за пътуване.

Още: Външно министерство с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток

„Иранският режим трябва да прекрати вземането на заложници и да освободи всички американци, несправедливо задържани в Иран. Подобни стъпки биха могли да доведат до отмяна на това обозначение и на свързаните с него мерки“, заяви държавният секретар Марко Рубио в изявление, направено на фона на американските заплахи за военни действия срещу Техеран, предаде БГНЕС.

Още: Тревожен сигнал: Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран

