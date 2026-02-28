Световният №1 на България, европейският рекордьор и куп медалисти от голямата сцена: Звездите на родната атлетика излизат за националните титли в София

Този уикенд най-добрите български атлети ще се съберат в София, за да разпределят медалите в 16 различни дисциплини на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени на закрито. Столичната зала "Фестивална" ще бъде сцена на световния №1 в скока на дължина, европейския рекордьор за юноши на 60 метра, балканските шампиони от миналата година, олимпийски финалисти и редица медалисти от първенства на Стария континент.

395 състезатели са заявени за Националния шампионат в зала

Надпреварата ще започне в 9:30 събота, 28 февруари, с петобоя при дамите, за който са заявени шест участнички. За приза "най-комплексен атлет" в седмобоя при мъжете пък ще се борят седем състезатели. В края на ранния следобед ще се състоят сериите на 60 метра спринт. Европейската шампионка за девойки на 100 метра Радина Величкова ще се бори за златото, след като преди няколко седмици го изпусна от Рая Димитрова на шампионата под 20 години. Конкуренцията ще е по-сериозна, тъй като сега ще участва и най-бързата българка през последните години - Кристен Радуканова, която от няколко месеца се подготвя в Италия, както и пловдивчанката Мила Димитрова, която подобрява личния си рекорд с всеки от последните си стартове.

При мъжете битката за титлата също ще бъде ожесточена. Сливенският талант Христо Илиев, който през последните седмици направи две поправки на националния рекорд и се превърна в най-бързия европеец под 23 години в историята с 6.53 секунди, е решен да спечели златото, след като миналата година му се изплъзна от Никола Караманолов (личен рекорд - 6.63). В борба за третото място пък се очаква 18-годишният Йоан Каменов от ЦСКА, който миналата година стана балкански шампион за юноши под 20 години, да спори с Георги Петков, който бе трети на Балканиадата, а лятото стана първи на 100 метра. 17-годишният Деян Цветанов от Враца също не бива да бъде изключван от сметките.

В първия ден от надпреварата ще вземе участие и световният №1 и рекордьор на България в дългия скок - Божидар Саръбоюков. Той ще участва на троен скок заедно с Лъчезар Вълчев, а в неделя ще бъде на коронната си дисциплина, като е заявен и на висок скок, където ще предизвика Тихомир Иванов. Преди дни той даде специално интервю за Actualno.com, в което разкри, че иска да се позабавлява пред родна публика преди Световното първенство в зала през март. В тройния скок при дамите пък ще участва Александра Начева, за която това ще бъде първо състезание на родна земя, след като преди две години получи тежка контузия и оттогава отсъства. Тя изкара няколкоседмичен лагер в Република Южна Африка и направи няколко старта, като записа най-добър резултат от 13.97 метра. Първият ден от Националния шампионат ще предложи още надпреварите на овчарски скок, тласкане гюле, 400 и 1500 метра. В края на програмата ще бъде излъчена победителката в петобоя, а последните комплекти медали ще бъдат раздадени за смесените щафети на клубовете на 4 х 400 метра с начален час 20:10.

8 дисциплини във втория ден от надпреварата

Вторият ден ще бъде открит от седмобойците, следвани от надпреварата на 200 метра. Там основните фаворитки за Кристен Радуканова, Рая Димитрова и Андреа Савова, която ще гони и титла на 400 метра ден по-рано. При мъжете пък най-внушителното име е това на Никола Караманолов, който също ще си съперничи с двама майстори на двете обиколки - Тодор Тодоров от Академик и юношата Димитър Христов. По-късно ще бъде битката на 60 метра препятствено бягане. Ива Деливерска, Никол Андонова и Пламена Чакърова ще гонят отличията при дамите, докато Александър Евтимов, Станислав Станков и Добромир Николов за поредна година ще спорят при мъжете. На сектора за дълъг скок при дамите Пламена Миткова и Сияна Бръмбарова се надявят на по-силни резултати от тези на Балканския шампионат в Белград миналия уикенд.

Останалите дисциплини в неделя включват висок скок, дълъг скок, 800 и 3000 метра. Медалистите в седмобоя също ще бъдат определени, а състезателният уикенд ще приключи с щафетите 4 х 400 метра при двата пола. Заповядайте в зала "Фестивална", за да подкрепите и гледате на живо най-добрите български атлети, които пренаписват историята на родната лека атлетика.

