Кой има имен ден днес, 28 февруари 2026 г. Честито!

На 28 февруари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Тодор, Тодора, Теодор, Теодорина, Теди и производните им. На този ден почитаме Тодоровден. Поверието гласи, че Свети Тодор, яздейки бял кон отишъл при Господ, за да го измоли за затопляне на времето. Тогава светецът съблякъл всичките си 9 кожуха, което символизира затоплянето на времето. Вярва се, че каквото е времето на този ден, такова ще е лятото. Ако чучулигите вече пеят, това означава, че пролетта е дошла. Мъглата в този ден вещае, че все още ще има студове.

Честит имен ден! Нека този специален ден се превърне в празник на любовта и приятелството! Бъди здрав и енергичен, за да можеш да сбъднеш всичките си мечти!

Честит имен ден! Нека в живота ти присъства най-важното: здраве, любов и приятелство, а Св. Тодор да те дари с успехи и късмет по житейския ти път.

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

