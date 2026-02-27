Правителството на Гюров:

Магията на efbet Лига! Ботев би хегемона Лудогорец, а се издъни срещу последния в класирането

27 февруари 2026, 17:26 часа 270 прочитания 0 коментара
Магията на efbet Лига! Ботев би хегемона Лудогорец, а се издъни срещу последния в класирането

Монтана и Ботев (Пловдив) не успяха да си вкарат гол и завършиха наравно 0:0 в мач от 23-ия кръг на българското първенство по футбол. "Канарчетата", които само преди няколко дни постигнаха впечатляваща победа над Лудогорец, сега се издъниха срещу последния в класирането в efbet Лига. Така Ботев остава на 11-та позиция и пропусна възможност временно да се изравни по точки с осмия Славия.

Ботев Пловдив не успя да победи Монтана

Ботев създаде първите положения в мача, но капитанът Тодор Неделев стреля неточно, а в 12-ата минута Карлос Алгара удари страничната греда на домакините. Монтана отговори в 23-та минута с точен шут на Жоржиньо Соареш, но Карлос Алгара изчисти топката пред голлинията.

Още: Скандал във Враца: вандал е съсипал терените на Ботев

Ботев Пловдив

Тези положения обаче бяха последните за дълго време в мача, като двата отбора не успяха повече да уцелят една от двете врати. Така срещата от 23-ия кръг на efbet Лига завърши наравно и Монтана остана на последното място с 16 точки. Ботев има десет пункта повече на 11-а позиция. 

В следващия кръг Монтана ще гостува на 12-ия Спартак (Варна), а Ботев ще приеме тима на Септември. Иначе по-рано днес Арда надви Спартак (Варна), а денят ще завърши с двубой между Славия и ЦСКА 1948 от 17:45 часа българско време.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: В Испания засипаха Веласкес с похвали

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Монтана Ботев Пловдив Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес