Четвърта поредна загуба! Пропадането на столичен гранд в българския футбол продължава

Най-старият столичен гранд Славия продължава да пропада, след като записа четвърта поредна шампионатна загуба от началото на пролетния дял в Първа лига. "Белите" отстъпиха на ЦСКА 1948 с 0:2 като домакин в среща от 23-ия кръг на шампионата. Тимът от Бистрица успя да си осигури трите точки с два гола през първото полувреме, а след това домакините така и не намериха отговор на инкасираните попадения.

ЦСКА 1948 нанесе нова загуба на Славия и излезе втори

Давид Малембана от отбора на Славия си отбеляза автогол още в 10-ата минута, а в 33-ата нападателят Мамаду Диало удвои аванса на ЦСКА 1948. През втората част и двата тима направиха промени в съставите си, но до промяна в резултата не се стигна. Така ЦСКА 1948 прекъсна серия от две поредни загуби в шампионата, в които отстъпи на ЦСКА и Левски, като го направи с победа над друг столичен опонент.

В класирането ЦСКА 1948 излезе временно на второ място с 43 точки, колкото има и третият Лудогорец, който е с мач по-малко. Изоставането до Левски е 10 точки, като "сините" домакинстват на Локомотив София в неделя. Победата е първа под ръководството на новоназначения треньор Александър Александров - Алвеша, който ще има за задача да запази ЦСКА 1948 в топ 4 в края на сезона.

По-сериозен е проблемът пред Славия, тъй като "белите" записаха още една загуба след пораженията от Локо Пловдив, Арда и ЦСКА. Тимът е едва осми с 28 точки, като потенциално може да изпадне от първата осмица, тъй като Ботев Враца и Локомотив София са на само една точка зад "белите", и то с по-малко мачове. Близо е и Ботев Пловдив, който обаче се издъни срещу последния.

