Хакери откраднаха медицинските данни на над 15 милиона души във Франция

Административни данни и лекарски бележки на над 15 милиона души са били обект на хакерска атака, съобщи в петък френското министерство на здравеопазването. Новината идва дни, след като властите предупредиха, че е осъществен пробив и в национална банкова база данни, при който чрез откраднати служебни данни за достъп е била компрометирана информация за 1,2 милиона банкови сметки.

Телевизия Франс 2, която разкри случая с медицинските досиета, съобщи, че сред засегнатите има и водещи политици, а част от данните вече циркулират онлайн. Сред публикуваната информация има отбелязвания дали пациент е хомосексуален или носител на СПИН.

Още: Дойде ли голямата киберкриза: Хакерска атака срещу ключово министерство във Франция

Министерството уточни, че атаката е извършена в края на 2025 г. и е засегнала данни от около 1500 медицински практики, използвали софтуер на компанията Сежедим Санте. Основно са изтекли имена, телефонни номера и пощенски адреси на пациенти. При 169 000 души обаче са компрометирани и лекарски бележки, някои от които могат да съдържат чувствителна информация, посочват от ведомството. Рецепти и резултати от лабораторни изследвания не са били засегнати.

Министерството съобщи, че отговорност за атаката е поета, но не даде подробности за групата. Сежедим Санте е подала жалба през октомври 2025 г. Компанията уточни, че пробивът засяга около 1500 лекари от общо 3800, които използват софтуера ѝ.

Още: Удар в сърцето на "Даунинг стрийт": Китайски хакери подслушвали британската власт

Подкрепяме максимално нашите клиенти и техните пациенти и ще сътрудничим изцяло на властите, заявиха от дружеството. По данни на компанията става дума за 15,8 милиона административни досиета, сред които 165 000 съдържат лична бележка на лекар, свързана с чувствителна информация.

Жером Билоа, експерт по киберсигурност в консултантската компания Уейвстоун, коментира, че това може да е най-големият пробив в здравния сектор във Франция и да има непоправими последици. Щом здравна информация от типа „Имате СПИН“ или „Страдате от определено заболяване“ стане публична, връщане назад няма, заяви Билоа пред АФП, цитиран от БГНЕС.

Още: Три от осемте големи кибератаки в Европа са срещу наши съседи

На 18 февруари френското финансово министерство обяви, че хакер е получил достъп до национална банкова база данни и е прегледал информация за 1,2 милиона сметки. Според ведомството извършителят е използвал откраднати данни за достъп на служител, за да достигне до номера на сметки, имена на титуляри и адреси.