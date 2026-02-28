Спорт:

Хакери откраднаха медицинските данни на над 15 милиона души във Франция

Хакери откраднаха медицинските данни на над 15 милиона души във Франция

Административни данни и лекарски бележки на над 15 милиона души са били обект на хакерска атака, съобщи в петък френското министерство на здравеопазването. Новината идва дни, след като властите предупредиха, че е осъществен пробив и в национална банкова база данни, при който чрез откраднати служебни данни за достъп е била компрометирана информация за 1,2 милиона банкови сметки.

Телевизия Франс 2, която разкри случая с медицинските досиета, съобщи, че сред засегнатите има и водещи политици, а част от данните вече циркулират онлайн. Сред публикуваната информация има отбелязвания дали пациент е хомосексуален или носител на СПИН.

Министерството уточни, че атаката е извършена в края на 2025 г. и е засегнала данни от около 1500 медицински практики, използвали софтуер на компанията Сежедим Санте. Основно са изтекли имена, телефонни номера и пощенски адреси на пациенти. При 169 000 души обаче са компрометирани и лекарски бележки, някои от които могат да съдържат чувствителна информация, посочват от ведомството. Рецепти и резултати от лабораторни изследвания не са били засегнати.

Министерството съобщи, че отговорност за атаката е поета, но не даде подробности за групата. Сежедим Санте е подала жалба през октомври 2025 г. Компанията уточни, че пробивът засяга около 1500 лекари от общо 3800, които използват софтуера ѝ.

Подкрепяме максимално нашите клиенти и техните пациенти и ще сътрудничим изцяло на властите, заявиха от дружеството. По данни на компанията става дума за 15,8 милиона административни досиета, сред които 165 000 съдържат лична бележка на лекар, свързана с чувствителна информация.

Жером Билоа, експерт по киберсигурност в консултантската компания Уейвстоун, коментира, че това може да е най-големият пробив в здравния сектор във Франция и да има непоправими последици. Щом здравна информация от типа „Имате СПИН“ или „Страдате от определено заболяване“ стане публична, връщане назад няма, заяви Билоа пред АФП, цитиран от БГНЕС.

На 18 февруари френското финансово министерство обяви, че хакер е получил достъп до национална банкова база данни и е прегледал информация за 1,2 милиона сметки. Според ведомството извършителят е използвал откраднати данни за достъп на служител, за да достигне до номера на сметки, имена на титуляри и адреси.

Елин Димитров
