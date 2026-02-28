Лайфстайл:

"Те нямат пари, нямат нищо": Тръмп обмисля "приятелско поглъщане на Куба"

Американският президент Доналд Тръмп направи нов териториален коментар по адрес на суверенна държава - този път на прицел е Куба. Поводът – инцидент край бреговете на острова, след който държавният глава прогнозира, че може да се стигне до „приятелско поглъщане, тъй като те нямат пари, нямат нищо“.

Още: Опасна ескалация: Кубински патрул застреля четирима души в регистрирана в САЩ моторница (ВИДЕО)

Преди ден кубинската брегова охрана е прехванала катер с 10 души на борда, който се е опитвал незаконно да достигне до страната. При инцидента са застреляни четирима души, а други шестима са ранени.

В началото на месеца Тръмп подписа указ за налагане на санкции на държавите и компаниите, които доставят петрол на Куба. Това предизвика тежка енергийна криза в страната.

Още: Тръмп призова Куба да сключи споразумение със САЩ

