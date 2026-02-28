28 февруари в историята: Цар Борис III се среща за пръв път с Хитлер

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 февруари 1934 г.: Цар Борис III се среща с Хитлер

На този ден през 1934 г. цар Борис III се среща с Хитлер в дома на президента Паул фон Хинденбург. Царят пристига инкогнито от погребението на крал Алберт I в Брюксел. Вечерята е кратка и на следващия ден царят се вижда отново с канцлера. Противоречива е информацията за настроенията на царя след срещите му с Хитлер, които са общо 10 на брой.

След първата си среща с фюлера царят казва:"Това душевно състояние може да го отведе много далече, тази мощ може да го издигне много високо. Това е човек обзет от демонични сили."

Последната им среща, която е и най-драматична, е на 14 август 1943 г. Придружаван от неколцина дворцови чиновници, царят се среща с Хитлер във Вълчата бърлога, както наричат обиталището му. Двамата разговарят в пълно усамотение в продължение на няколко часа в централния бункер, чиито стени са с дебелина 8 метра.

След прибирането си в София, Борис Трети пише телеграма с благодарност към Хитлер за дружелюбното посрещане.

Но според Богдан Филов и това, което пише в дневника си, истината е съвсем друга. Филов пише, че на връщане царят е искал "да се свърши с него". По време на срещата Хитлер поискал две наши дивизии - за Северна Гърция и евентуално Албания, които да пазят немските войски, изключвайки напълно турската опасност. Царят отвръща, че ХVII дивизия в Македония е в готовност, но не получава нужното оръжие.

Филов пише още, че по време на срещата царят не е получил подробни осветления за положението по фронтовете: "Говорили много против Италия и с изключителна самоувереност за руския фронт".

Страшимир Добрович, който е дворцов ветеран от времето на Фердинанд и на когото Борис има пълно доверие, цитира на смъртния си одър думите на царя за срещата му с Хитлер: "Няма да се повтори 1918 година, овреме си развързах ръцете. Хитлер побесня, когато му отказах за Русия. Крещящ като луд, той се нахвърли срещу мен и България с цял порой обвинения, нападки и закани. Той смяташе да ме сплаши, вместо това спокойно му изложих положението ни. Решил ние да тръгнем по свои собствени пътища. Сега съм с развързани ръце. Спасих ви, даже аз да заплатя за това.”

След последната си среща с Хитлер, царят внезапно умира на 28 август 1943 година.

