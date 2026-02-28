Лайфстайл:

28 февруари в историята: Цар Борис III се среща за пръв път с Хитлер

28 февруари 2026, 7:45 часа 445 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 февруари 1934 г.: Цар Борис III се среща с Хитлер

На този ден през 1934 г. цар Борис III се среща с Хитлер в дома на президента Паул фон Хинденбург. Царят пристига инкогнито от погребението на крал Алберт I в Брюксел. Вечерята е кратка и на следващия ден царят се вижда отново с канцлера. Противоречива е информацията за настроенията на царя след срещите му с Хитлер, които са общо 10 на брой. 

След първата си среща с фюлера царят казва:"Това душевно състояние може да го отведе много далече, тази мощ може да го издигне много високо. Това е човек обзет от демонични сили."

Прочетете също: 27 февруари в историята: Създадена е Българската екзархия

Последната им среща, която е и най-драматична, е на 14 август 1943 г. Придружаван от неколцина дворцови чиновници, царят се среща с Хитлер във Вълчата бърлога, както наричат обиталището му. Двамата разговарят в пълно усамотение в продължение на няколко часа в централния бункер, чиито стени са с дебелина 8 метра. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След прибирането си в София, Борис Трети пише телеграма с благодарност към Хитлер за дружелюбното посрещане.

Но според Богдан Филов и това, което пише в дневника си, истината е съвсем друга. Филов пише, че на връщане царят е искал "да се свърши с него". По време на срещата Хитлер поискал две наши дивизии - за Северна Гърция и евентуално Албания, които да пазят немските войски, изключвайки напълно турската опасност. Царят отвръща, че ХVII дивизия в Македония е в готовност, но не получава нужното оръжие.

Прочетете също: 26 февруари в историята: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост

Филов пише още, че по време на срещата царят не е получил подробни осветления за положението по фронтовете: "Говорили много против Италия и с изключителна самоувереност за руския фронт".

Страшимир Добрович, който е дворцов ветеран от времето на Фердинанд и на когото Борис има пълно доверие, цитира на смъртния си одър думите на царя за срещата му с Хитлер: "Няма да се повтори 1918 година, овреме си развързах ръцете. Хитлер побесня, когато му отказах за Русия. Крещящ като луд, той се нахвърли срещу мен и България с цял порой обвинения, нападки и закани. Той смяташе да ме сплаши, вместо това спокойно му изложих положението ни. Решил ние да тръгнем по свои собствени пътища. Сега съм с развързани ръце. Спасих ви, даже аз да заплатя за това.”

След последната си среща с Хитлер, царят внезапно умира на 28 август 1943 година.

Прочетете също: 24 февруари в историята: Иларион Макариополски е осъден на заточение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Цар Борис III Хитлер На този ден история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес