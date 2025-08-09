Научете най-щастливия ден от седмицата, 11-17 август 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 11 до 17 август 2025 г. е тук. Седмицата започва с Меркурий, който се разполага директно в Лъв в понеделник, 11 август. Това е феноменална енергия, с която да започнете седмицата, тъй като тя носи движение и възможности в живота ви. Отделете необходимото време, за да осмислите преживяното от 18 юли насам, но не се спирайте да продължите напред.

Мощно пълнолуние на 9 август носи пълен обрат в живота на тези зодии

За да използвате пълноценно тази енергия, ще бъде изключително важно да знаете какво заслужавате и кой астероид Церера ще ви помогне, тъй като ще се позиционира ретроградно в Овен в понеделник, 11 август. Церера ви помага да се върнете към себе си и да спрете да правите компромиси с това, което заслужавате. Тази мощна комбинация от енергия ще се засили, когато Венера и Юпитер се съединят в Рак, също в понеделник, 11 август. Щастливите и изобилни възможности ще ви помогнат да разберете как всичко, през което сте преминали, е довело до този момент.

Още: Седмичен хороскоп за 11-17 август 2025 г.

Във вторник, 12 август, ретроградният Сатурн в Овен ще се изравни с Уран в Близнаци, което ще доведе до изненадваща промяна в чувствата или начина на действие. Това се дължи на новооткритата свобода от ограничения, както в живота ви, така и в начина, по който мислите за преживяното. След това, когато Меркурий, сега директен, в Лъв се изравни с Марс във Везни, ще бъдете принудени да предприемете действия. Когато вече не се вкопчвате в болката от миналото , можете да превърнете преживяванията си в злато и да се освободите от всичко, от което вече не се нуждаете. С наближаването на нежния край на седмицата, последната четвърт на Луната в Телец ще се издигне в събота, 16 август, помагайки ви да си възвърнете вярата и доверието, че пространството се създава само защото ви очаква нещо по-добро.

Дни на магически трансформации през АВГУСТ 2025 г.: Когато Лъвската порта се отвори, нищо няма да е невъзможно

Овен: вторник, 12 август

Отделете време да се потопите в мислите си, красиви Овни. Във вторник, 12 август, ретроградният Сатурн във вашия зодиакален знак Овен ще се изравни с Уран в Близнаци. Ще настъпи важно прозрение, което ще ви помогне да разберете процеса на ретрограден Сатурн и ще ви даде представа накъде да поемете в живота си.

Още: Дневен хороскоп за 10 август 2025 г.

Тази енергия ви ангажира, така че ще бъде важно да създадете моменти на уединение и тишина, за да седнете с мислите си и да разгледате възникващото. Може да има външно събитие, което да служи като катализатор, но не забравяйте да си дадете време да осмисли по-дълбокия смисъл на възникващото, тъй като това е истински повратен момент във вашето личностно израстване.

Телец: понеделник, 11 август

Вслушайте се в божествения шепот, Телец. Астероидът Церера ще бъде ретрограден в понеделник, 11 август. Церера ви призовава да подхранвате духовната си връзка и мъдрост, за да можете да разберете изборите, които ви е писано да направите. Въпреки че Церера е ретроградна, това няма да ви попречи да предприемете действия, така че ако моментът настъпи, бъдете сигурни, че сте готови да отвърнете на удара.

Още: Тези 3 зодии навлизат в период на чудеса до края на лятото

През това време може да помислите и за това да се обърнете към други хора за подкрепа или да се включите в семинар за това как да усъвършенствате психическите си способности . Важно е да се докоснете до тази част от себе си, за да преминете през настоящата глава от живота си.

Доверете се на себе си, Близнаци. Може да са били трудни няколко седмици, откакто Меркурий за първи път се позиционира ретроградно в Лъв на 18 юли, но всичко това вече свършва. Може би напоследък сте изпитвали повишена тревожност, заедно с неспособността да съобщите какво наистина искате. И все пак, тъй като Меркурий се позиционира директно в Лъв в понеделник, 11 август, ще получите яснотата, от която се нуждаете.

Използвайте тази енергия, за да проведете важни последващи разговори или да си запишете в дневник какво се е променило през този период. Не забравяйте, че доверието в себе си е крайъгълният камък за получаване на късмет, така че не се колебайте да изберете живота, който сега знаете, че е предназначен за вас.

Рак: вторник, 12 август

Още: Зодиите, на които пълнолунието на 9 август ще донесе истинско пробуждане

Заслужаваш да бъдеш ценен за това, което даваш на масата, Рак. Енергията на Овен влияе върху кариерата и професионалния ти успех, така че може да се наложи да научиш качествата на този огнен знак, за да можеш да ги приложиш в тази област от живота си. От лидерски умения до смелост, може да е трудно да излезеш толкова далеч от зоната си на комфорт и да въплътиш енергията на Овен. И все пак, тъй като астероидът Церера е ретрограден в Овен във вторник, 12 август, това става по-лесно.

Церера представлява грижа, грижа и състрадание, така че ще ви е по-лесно да постигнете успех в професионалния си живот. Възможно е също така да имате промяна в кариерата си на хоризонта, тъй като ще бъдете привлечени да помагате на другите, осъзнавайки, че най-големият успех е промяната, която правите в живота на другите.

Прочетете останалите зодии на страницата на iwoman.bg