Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 27 октомври-2 ноември 2025

Най-щастливият ден за всяка зодия тази седмица, от 27 октомври до 2 ноември 2025 г., е тук. Вселената винаги работи във ваша полза. Когато обаче изглежда, че нещо не се случва в графика ви, това може да породи съмнения. Тук е важно да се доверите на себе си и на връзката си с Вселената, знаейки, че нейното време е далеч по-добро от вашето.

Като практикувате търпение и доверие, можете по-добре да работите с енергията на Вселената, осъзнавайки, че всичко винаги се развива във ваша полза. Докато предстоящата седмица започва да носи нови възможности и напредък в кариерата ви, важно е да осъзнаете, че това е, за което Вселената е работила през цялото време. Никога не сте били на грешен път или наказани за предишни избори, а просто сте били в божествена пауза, докато Вселената е работила от ваше име, за да промени нещата във ваша полза.

Доверете се на способността си да се възползвате от правилната възможност в точния момент, особено след като Марс в Скорпион е в тригон с Юпитер в Рак в понеделник, 27 октомври. Тази енергия ви призовава да предприемете действия, знаейки, че това е моментът, който чакате. Макар че тази енергия е пълна с енергия за късмет, тя отчита и вашето емоционално състояние. Няма да откриете, че енергията ви е изтощена дори в най-добрия си живот. Вместо това ще бъдете заредени с енергия, така че фокусирането върху това как се чувствате ще бъде от решаващо значение, за да можете да приемете новите възможности, когато се появят. И те ще се появят, тъй като Меркурий се премества в Стрелец, а Луната от първата четвърт се издига във Водолей.

Първата четвърт на Луната ви призовава да предприемете действия, не от позиция на решителност, както настоява Марс, а чрез подход, съсредоточен върху сърцето, знаейки кое е във ваш най-добър интерес. Докато Меркурий в Стрелец ще донесе прозрение и нови начала, обгърнати от късмет, той също така ще ви отведе на криволичещо пътешествие, когато започне своята ретроградност на 9 ноември. Това може да ви накара да се отложите да продължите напред, докато Меркурий не влезе отново в Стрелец на 11 декември, но вярвайте, че ще си заслужава чакането.

Има пряка връзка между емоциите ви и късмета, който ще получите през предстоящата седмица, така че бъдете сигурни, че се ангажирате само с това, което наистина резонира с душата ви и никога не се отказвайте да проявите най-добрия си живот .

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: сряда, 29 октомври

Пожелайте си живот, който искате да живеете, красиви Овни. В сряда, 29 октомври, първата четвърт на Луната във Водолей изгрява в дома на желанията ви, давайки ви невероятна възможност да предприемете действия за по-добър живот.

Енергията на Водолея представлява способността да слушате душата си и да приемате възможностите, ако сте смятали, че всъщност можете да ги превърнете в реалност. През това време може да искате да обмислите идеи или възможности, които някога сте отхвърляли. Бъдете готови да се откъснете от нормата или традиционния път и да изследвате нови и уникални начини да подобрите себе си и живота си.

Навлизате във фаза, в която трябва да преразгледате отдавна изгубени мечти, за да насочите пътя си към по-голямо изобилие, така че помислете какво някога сте си пожелавали, защото сега ще можете да ги превърнете в реалност.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: сряда, 29 октомври

Телец, Луната в първата четвърт на Водолей, ще се издигне в сряда, 29 октомври, карайки ви да се замислите колко свързани се чувствате с работата, която вършите. Въпреки че успехът и богатството често са в плана на душата ви, това не означава, че те винаги трябва да имат предимство пред това, което се чувствате призвани да преследвате.

Постепенно свиквате с нов начин на живот, който ви кара да започнете със сърцето си, а не с някакви задължения. Често това е призив да се включите в хуманитарни, доброволчески или граждански ангажименти, които могат да ви накарат да почувствате, че правите реален принос за света около вас.

В този случай не е задължително кариерата ви да се промени, а трябва да се отворите за възможностите да чувствате, че работите в рамките на своята цел. Уверете се, че не отхвърляте никакви божествени подтици през това време, защото не сте предназначени само да бъдете успешни, но и да служите в полза на живота на другите.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: неделя, 2 ноември

Скъпи Близнаци, ти си създаваш свои собствени правила. Кариерата ти е постоянна тема през последното десетилетие, но особено от 2023 г. насам. През това време ти откри каква е твоята цел и инвестира време в усилия, за да сбъднеш професионалните си мечти.

Като част от този процес обаче, трябваше да оставите зад гърба си външните показатели за успех и вместо това да започнете да мислите за него холистично. Въпреки че може би все още се стремите към успех, вече не сте съгласни да жертвате благополучието си или времето си с тези, които са най-важни за вас, за да го постигнете.

Това проправя пътя за истинско прозрение в неделя, 2 ноември, когато Луната в Риби се подравнява с Марс в Скорпион. През това време може да преструктурирате живота си, като отделите време за собствените си занимания, да кандидатствате за нова работа или може да решите, че вместо това искате да работите дистанционно. Макар че това ще донесе промени в кариерата ви, всичко е въпрос на това да сте в позиция да създавате свои собствени правила за вида живот, който искате да живеете.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: сряда, 29 октомври

Раци, трябва да поемеш контрол над съдбата си. В сряда, 29 октомври, Меркурий ще влезе в Стрелец, вдъхновявайки те да се съсредоточиш върху работата, която вършиш. Стрелец е философски зодиакален знак, който постига успех чрез ангажиране с нови преживявания. Но за теб това включва и това как би изглеждал най-добрият ти живот.

Въпреки че в момента може да сте фокусирани върху работни въпроси, важно е да започнете да се вслушвате в себе си, когато става въпрос за това, което наистина искате. С тази енергия може да възприемете нетрадиционен подход в кариерата си чрез пътувания, дистанционна работа или дори разширяване на дейността си в чужбина. Макар и приключенски и вълнуващ, това също ви насърчава да напуснете зоната си на комфорт и да поемете шанс да създадете живота, който наистина искате да живеете.

Можете да имате това безопасно място в света, който наричате дом, и все пак да се отдадете на изследването на всичко, което светът може да предложи. Сега най-накрая можете да намерите баланса, който работи най-добре за вас.

