Катастрофата в София: Загинали и над 20 ранени при сблъсък на автобус и автомобил (ВИДЕО)

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. До момента се знае за двама загинали. Над 20 души пък са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и два автомобила. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. Към мястото са изпратени осем екипа на Спешна помощ, а петима от тежко пострадалите вече са настанени в болници – в ИСУЛ, ВМА и „Света Анна“.

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От Центъра за градска мобилност съобщиха за националната телевизия, че автобус 119 на частен превозвач, движил се в района на община „Кремиковци“, е участвал в катастрофата. От Спешната помощ пред БНТ уточниха първоначалната информация за инцидента и реакцията на екипите.

От Центъра за градска мобилност съобщиха за националната телевизия, че автобус 119 на частен превозвач, движил се в района на община „Кремиковци“, е участвал в катастрофата. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

"Това, което мога да ви кажа до тук като междинна информация, е, че в 19.40 получихме сигнал за това тежко ПТП. Изпратени са 10 спешни екипа, които продължават да работят на мястото на инцидента, да преглеждат, да помагат и да реагират, разбира се, на място. Дотук имаме 7 тежко пострадали, които спешните екипи са транспортирали към различни болници. Това са "Света Ана", ВМА, ИСУЛ и "Пирогов". За съжаление имаме и един 27-годишен млад мъж, който е загинал на място", обясни пред БНТ Катя Сунгарска, говорител на Спешна помощ. На този етап няма информация за пострадали деца при инцидента.

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Малко по-късно с официална информация за инцидента излязоха от ВМА. В Спешното отделение на лечебното заведение са транспортирани трима пострадали мъже. Единият е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма.