Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 1 - 7 септември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 1 до 7 септември 2025 г. е тук. От понеделник, 1 септември, ретроградният Сатурн ще се завърне в Риби за последен танц чрез този воден знак. От 1 септември до 13 февруари 2026 г. Сатурн ще остане в Риби, помагайки ви да донесете наградите за всички ваши усилия от 2023 г. насам. Въпреки че Сатурн често е повод за страх, с това завръщане в Риби, той най-накрая ще ви донесе това, за което сте работили и мечтали.

Приемете това време, знаейки, че най-накрая ще получите това, което заслужавате, особено когато Меркурий се премества в Дева във вторник, 2 септември. Меркурий в Дева осигурява баланс на завръщането на Сатурн в Риби, тъй като тези зодиакални знаци са допълващи се партньори в зодиака. Това може да ви помогне да повярвате в мечтите си, но също така ще ви помогне да се уверите, че предложението, което получавате, е наистина такова, което искате да приемете. Този транзит е перфектният баланс между вяра и логика.

С напредването на седмицата, Уран ще бъде ретрограден в Близнаци в събота, 6 септември, което ще доведе до период на засилена трансформация чрез неочаквани събития. Уран в Близнаци иска да ви помогне да разширите живота си и този период бележи важен преход. Съсредоточете се върху нови начала и се възползвайте от възможностите, които ви извеждат от зоната ви на комфорт . След като пълнолунието и лунното затъмнение в Риби се появят в неделя, 7 септември, всичко ще изглежда различно. Затъмненията имат свойството да ускоряват времевата линия на живота ви и да донесат внезапни, но невероятни промени и възможности. Това ще се засили, тъй като затъмнението и завръщането на Сатурн в Риби ще работят заедно, помагайки ви да осъществите мечтите си и съдбата да ви стигне до прага ви.

Овен: вторник, 2 септември

Поискайте това, от което имате нужда, скъпи Овни. Меркурий ще се завърне в Дева в понеделник, 2 септември, което ще ви позволи да проведете важни разговори за това, от което се нуждаете. Това ще съвпадне с завръщането на Сатурн в Риби, което понякога може да ви се стори непосилно. И все пак, с Меркурий в Дева, това е вашият знак, в който да започнете да говорите, независимо дали е със съветник, приятели или колеги.

Не е нужно просто да приемате нещата такива, каквито са в този момент. Вместо това, позволете си да се чувствате уверени в изразяването си, да държите граници и да приоритизирате това, от което се нуждаете, за да се чувствате по най-добрия начин. Това може също да ви вдъхнови за някои промени на работното място, които биха ви позволили да постигнете по-голям успех и удовлетворение.

Телец: събота, 6 септември

Бъдете креативни, скъпи Телец. Уран ще бъде ретрограден в Близнаци в събота, 6 септември, което ще се отрази на вашите финанси и самочувствие. Това не е момент за страх, а е момент, от който да се възползвате.

Ретроградният Уран в Близнаци е шанс да се замислите как печелите доходите си и да станете креативни с нови и иновативни начини за увеличаване на финансовата си мощ. И все пак ще трябва да повярвате, че го заслужавате. Първоначално това може да ви се стори като изпитание за самочувствие или синдром на самозванеца , особено ако се движите към сбъдване на мечта. Въпреки това, това ще разшири и начина, по който печелите пари. Бъдете креативни, знайте какво заслужавате и се възползвайте от процеса.

Близнаци: понеделник, 1 септември

Вярвай, мили Близнаци. Сатурн за първи път се премести в Риби през 2023 г., което даде началото на период на повишена активност и отдаденост на кариерата. Не ставаше въпрос само за доказване на себе си, намиране на работа или увеличаване на заплатата, а за намиране на целта ти в този живот. Трябваше да се чувстваш свързан с работата, която вършиш, като знаеш, че правиш положителна промяна, като същевременно уважаваш това, което искаш да изглежда животът ти.

Прекарали сте дълги часове в офиса, докато личният ви живот е страдал, но това не означава, че не сте били заети да работите по мечтите си. Сега, когато ретроградният Сатурн се завръща в Риби от понеделник, 1 септември, до 13 февруари 2026 г., най-накрая ще получите наградите за усилията си. Пълноценна кариера, балансиран живот и финансов успех ще бъдат ваши.

Рак: вторник, 2 септември

Направете предложение, което не могат да откажат, Рак. Във вторник, 2 септември, Меркурий ще премине в Дева, което ще насочи вниманието ви към комуникациите, договорите и преговорите. Това ще включва полагането на основите за нов живот, особено с енергията на Рибите, която ви носи късмет.

С Меркурий в Дева, трябва да направите първата стъпка. Кандидатствайте за нова работа, вземете творчески отпуск или се преместете. Проучете преместването или работата от разстояние. Като инвестирате енергията си и проведете разговорите, ще привлечете вълнуващи нови възможности в живота си. Това е началото на една блестяща нова ера в живота ви, но вече не можете да оставяте мечтите си на заден план.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg