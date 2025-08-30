С убийството на Парубий Русия откри нов етап във войната: Защото не може да стигне до Зеленски

Украйна разследва убийството на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който бе застрелян днес на улицата в Лвов от убиец, преоблечен като куриер. Това е нов етап във войната на Русия срещу Украйна, заяви народният депутат и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване към Върховната рада Роман Костенко в ефира на телевизия "Дождь" (във видеото от 15:36 мин.). По думите му, Русия вече се прицелва в първите лица на държавата, във висшите украински държавни служители, не просто в националистите.

Той отбеляза, че операциите на украинското разузнаване целят елиминирането единствено на военни престъпници. Докато Русия започна нов етап във войната, в който извършва покушения срещу висшите служители на държавата и ги убива.

"Това е терор, който Руската федерация сега извършва срещу висшите служители на държавата. Те [руснаците] не могат да стигнат до президента и настоящите лидери. Но Парубий беше действащ депутат. Той беше вторият човек в държавата от 2016 до 2019 г. И ще кажа, че Русия с тази терористична атака явно открива нов етап във войната. Преди това те се опитваха да убиват националисти - хора, които подкрепят проукраинското движение", каза Костенко.

Според депутата Украйна следва да реагира симетрично на този терористичен акт.

"Аз вярвам, че Украйна трябва да реагира симетрично. И целият свят трябва да види, че никой вече не е в безопасност. Това е, преди всичко, атака срещу демокрацията. Този човек се е маскирал цинично, причакал го е и е изстрелял целия пълнител, 8 патрона", добави Костенко.

