Гордън Рамзи е диагностициран с рак. Опериран е (СНИМКИ)

Британският знаменит готвач и ресторантьор Гордън Рамзи сподели в Instagram, че е диагностициран с рак на кожата, който, по негови думи, е бил отстранен. 58-годишният телевизионен водещ сподели снимка на превръзка върху част от лицето и шията си, както и друга, на която се вижда редица шевове от ушната му мида до горната част на шията. "Благодарен съм и много ценя невероятния екип на The Skin Associates и тяхната бърза реакция при отстраняването на този базално-клетъчен карцином, благодаря!", написа Рамзи в описанието на публикацията си. "Моля, не забравяйте слънцезащитния си крем този уикенд."

Рамзи се пошегува, че не е направил лифтинг на лицето. "Ще ми трябва възстановяване на парите", написа той.

Какъв е ракът на Гордън Рамзи

Базоцелуларният карцином е вид рак на кожата, който започва в базовите клетки, които произвеждат нови кожни клетки, за да заменят умрелите. Този вид рак на кожата най-често се появява на части от кожата, които са изложени на слънце, като главата и шията, и може да приема различни форми на кожата, включително леко прозрачна или кафява подутина. "Смята се, че повечето базално-клетъчни карциноми се причиняват от продължително излагане на ултравиолетови (UV) лъчи от слънчевата светлина", пише "NBC News". "Избягването на слънцето и използването на слънцезащитни продукти може да помогне за предпазване от базално-клетъчен карцином."

Рамзи е звездата зад множество риалити шоута за готвене, включително Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares и MasterChef. Най-новото му шоу - Gordon Ramsay’s Secret Service, бе излъчено за първи път по Fox през май тази година.

Шефът, отличен със звезда Мишлен, притежава и управлява над 80 ресторанта по целия свят, включително повече от 20 в САЩ. Припомняме, че през лятото на 2024 г. Гордън Рамзи отново стресна своите фенове, след като публикува бруталните си наранявания, причинение от инцидент с велосипед.

