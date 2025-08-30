Войната в Украйна:

Гордън Рамзи е диагностициран с рак. Опериран е (СНИМКИ)

30 август 2025, 22:10 часа 0 коментара
Гордън Рамзи е диагностициран с рак. Опериран е (СНИМКИ)

Британският знаменит готвач и ресторантьор Гордън Рамзи сподели в Instagram, че е диагностициран с рак на кожата, който, по негови думи, е бил отстранен. 58-годишният телевизионен водещ сподели снимка на превръзка върху част от лицето и шията си, както и друга, на която се вижда редица шевове от ушната му мида до горната част на шията. "Благодарен съм и много ценя невероятния екип на The Skin Associates и тяхната бърза реакция при отстраняването на този базално-клетъчен карцином, благодаря!", написа Рамзи в описанието на публикацията си. "Моля, не забравяйте слънцезащитния си крем този уикенд."

Още: Джеси Джей отменя турнето си заради рака, предстои ѝ втора операция

Рамзи се пошегува, че не е направил лифтинг на лицето. "Ще ми трябва възстановяване на парите", написа той.

Какъв е ракът на Гордън Рамзи

Базоцелуларният карцином е вид рак на кожата, който започва в базовите клетки, които произвеждат нови кожни клетки, за да заменят умрелите. Този вид рак на кожата най-често се появява на части от кожата, които са изложени на слънце, като главата и шията, и може да приема различни форми на кожата, включително леко прозрачна или кафява подутина. "Смята се, че повечето базално-клетъчни карциноми се причиняват от продължително излагане на ултравиолетови (UV) лъчи от слънчевата светлина", пише "NBC News". "Избягването на слънцето и използването на слънцезащитни продукти може да помогне за предпазване от базално-клетъчен карцином."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Ракът на дебелото черво: Как една системна промяна може да спасява човешки животи (ВИДЕО)

Рамзи е звездата зад множество риалити шоута за готвене, включително Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares и MasterChef. Най-новото му шоу - Gordon Ramsay’s Secret Service, бе излъчено за първи път по Fox през май тази година.

Шефът, отличен със звезда Мишлен, притежава и управлява над 80 ресторанта по целия свят, включително повече от 20 в САЩ. Припомняме, че през лятото на 2024 г. Гордън Рамзи отново стресна своите фенове, след като публикува бруталните си наранявания, причинение от инцидент с велосипед.

Още: Кои известни личности ще получат звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2026 г.?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
операция рак Гордън Рамзи
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес