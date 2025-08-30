Олимпийски шампион на България по борба се оперира, пропуска Световното

Олимпийският шампион на България по борба Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания. Както се очакваше, натурализираният дагестанец няма да участва на Световното първенство в Загреб. Планетарният форум започва на 13 септември и ще продължи до 21-ви. Пълният състав на страната ни ще бъде обявен следващата седмица, но вече има заявени състезатели към Световната централа. Сред тях не попадат звездите ни Семен Новиков и Кирил Милов.

Магомед Рамазанов се оперира

Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров са петимата, които ще защитават цветовете на трибагреника в класическия стил. За свободния стил заявените са Ивайло Тисов, Микяй Наим, Михаил Георгиев, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов. Биляна Дудова, Юлияна Янева и Ванеса Георгиева ще се борят при дамите.

Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя... Posted by Magomed Ramazanov on Friday, August 29, 2025

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия!", пише Рамазанов в социалните мрежи. На снимката той е с превръзка на ръката.

"Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", добавя той.

