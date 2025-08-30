Любовен съвет за всяка зодия за 31 август 2025

Научете какво ви очаква тази нед, 30 август 2025, според зодията.

Овен

Помислете как показвате любов, скъпи Овни. Лилит в Скорпион е във вашия дом на трансформация, увеличавайки възможността за промяна в романтичния ви живот. И все пак, тази област от живота ви представлява и интимността и начина, по който се свързвате с партньор .

Със Северния възел в Риби, вие сте насърчавани да изследвате духовната страна на любовта и да размишлявате върху начините, по които се проявявате към партньора си. Тази енергия може да ви помогне да разберете миналото си, позволявайки ви да поемете контрол над бъдещето си.

Телец

Не се изненадвайте, ако се поразходите по дивата страна, красиви Телец. С Лилит в дома ви на срещи и романтика, ще се чувствате бунтарски.

Tази енергия може да ви помогне да вземете някои дълбоки решения или най-накрая да уважите чувствата си ; въпреки това, със Северния възел в Риби, трябва да се уверите, че не правите компромиси.

Лилит и Северният възел сочат към незаконна и силна връзка или среща с приятел днес, която може да послужи и като духовно пробуждане.

Близнаци

Близнаци, забавете темпото и си дайте време. Като въздушен знак, вие имате един от най-активните умове. Трябва обаче да осъзнаете, че няма нужда да бързате за нищо.

Щастието или успехът ви не зависят от това дали подредите всичко перфектно в живота си, а от това да забавите темпото и да направите правилните за вас избори. Напоследък обмисляте целта си, както в личен, така и в романтичен план.

Опитайте се да си дадете малко пространство днес, за да размислите върху това, което резонира с душата ви, тъй като това ще ви донесе яснотата, от която се нуждаете.

Рак

Няма нищо, което не би направил за любовта, Рак. Може да ти се струва, че е минало много време, но навлизаш в нов и вълнуващ период от романтичния си живот. Просто се увери, че не забравяш всичко, което си научил по пътя си досега.

Лилит в Скорпион ви помага да приемете своята сенчеста страна и тази на партньора си. По-склонни сте да прегърнете автентичните си желания, особено със Северния възел в дома на новите ви начала. Просто се уверете, че не бъркате сенчестата страна с кармичната тъмнина .

Лъв

Домът е там, където го направиш, скъпи Лео. Опитай се да разбереш, че независимо дали става въпрос за връзка, която се чувстваш като дом, или за място, което можеш да наречеш свое, наистина няма правила, които трябва да спазваш.

Вие сте се гмурнали дълбоко, за да изследвате и научите какво ви е необходимо и какво искате от този живот, а сега ще имате шанс да го постигнете.

Помислете за действията, които можете да предприемете, за да промените обстоятелствата си. Не забравяйте, че само когато сте в хармония с автентичното си аз, ще намерите любовта, която желаете.

Дева

Любовта никога не е нужно да бъде перфектна, мила Дево. С Лилит в дома ти на свещено разбиране и Северния възел в дома на взаимоотношенията, ще преживееш духовно пробуждане.

Въпреки че често отъждествявате съвършенството или контрола с безопасността, всичко това е на път да се промени. Ще развиете нова оценка за собствените си несъвършенства и тези на вашия партньор или потенциален любовен интерес, което ще насърчи по-дълбока любов и по-голяма лекота в живота ви.

Везни

Не се страхувайте да отстоявате себе си, Везни. Вие наистина сте миротворец на зодиака; това обаче е област във вас, върху която размишлявате напоследък.

Границите могат да бъдат трудни, но виждате, че често единственият начин да уважавате себе си е да отстоявате това, от което се нуждаете и искате. Бъдете внимателни към границите си с другите днес и вместо да търсите мир, отстоявайте това, което заслужавате.

Използвайте това, за да се отнасяте към себе си по начините, по които заслужавате да бъдете обичани, знаейки, че никога повече няма да жертвате нуждите си.

Скорпион

Трябва да запазиш пространство за процеса, скъпи Скорпионе. Северният възел в Риби може да повдига теми за обвързаност и щастие, но Лилит в Скорпион активира желанието ти за свобода. Може би не си разбрал всичко на този етап и това е нормално.

Най-важният аспект, който трябва да запомните, е, че не е нужно да правите компромис с мечтите си заради другите. Щастието и любовта, за които мечтаете, съществуват; трябва да се освободите от това, което ви спъва.

Стрелец

Помири се в себе си, красиви Стрелеци. Въпреки че си вечният търсач, често можеш да поляризираш желанията си, така че всичко да е ситуация „всичко или нищо“. Не е нужно да избираш между това да живееш живота, за който мечтаеш, и това да имаш любящия партньор, когото желаеш.

И двете могат да съществуват едновременно, но само след като можете да ги интегрирате и да разберете защо сте ги държали разделени толкова дълго. Опитайте се да съчетаете желанията си днес, проучете нов вид споразумение за връзка и откажете да се ограничавате по отношение на това, което е възможно.

Козирог

Запази пространство за себе си, скъпи Козирог. Работиш върху това да станеш уязвим във връзките си, за да можеш да прегърнеш по-дълбоко ниво на емоционална интензивност. Вместо просто да виждаш любовта като логична или праволинейна, ти разбираш, че сложността е това, което създава дълбочина.

Днес може да ви сполети прозрение; обаче то е такова, от което може да се чувствате неудобно. Не винаги е нужно да оставате спокойни или да реагирате перфектно. Оставете се да бъдете развълнувани от емоциите си и целта, на която те служат.

Водолей

Трансформацията започва с идея, Водолей. Не бива да отхвърляте никакви идеи, които ви хрумват през това време, особено тези, които ви се струват нереални.

Трябва да сте готови да проучите идеите си за промяна на живота и взаимоотношенията си към по-добро, дори това да означава да приемете нестандартното.

Призвани сте да живеете различно в този живот, което означава, че приемането на вашата автентичност ще бъде от решаващо значение. Живейте според собствените си условия и спрете да се вписвате в пространства, които вече сте надраснали

Риби

Някои правила си струва да бъдат нарушени, скъпи Риби. Лилит в Скорпион е във вашия дом на нови начала, изобилие и късмет. И все пак, с присъствието на Лилит тук, това означава, че трябва да сте готови да нарушите правилата или да излезете извън зоната си на комфорт по радикален начин, за да постигнете желанията си.

Северният възел във вашия зодиакален знак Риби носи известна увереност, но това не означава, че няма да се налага да поемате риск. Независимо дали става въпрос за любов или за собствения ви живот, време е да осъзнаете, че някои правила трябва да бъдат нарушени, за да се впуснете в съдбата си.