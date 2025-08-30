Войната в Украйна:

Байерн пак трепери в 5-голово шоу, но победи със същия резултат

30 август 2025, 21:34 часа 274 прочитания 0 коментара
Байерн пак трепери в 5-голово шоу, но победи със същия резултат

Байерн Мюнхен се наложи с 3:2 при визитата си на Аугсбург в двубой от втория кръг на Бундеслигата. Серж Гнабри откри резултата с глава в 28-ата минута, а до почивката Луис Диас се реваншира за пропуск в началните секунди, удвоявайки преднината. В началото на втората част и Майкъл Олисе се присъедини към голмайсторите. Домакините върнаха интригата чрез попадения на Кристиян Якич и Мерт Кьомюр. По този начин тимът на Венсан Компани победи със същия резултат, както преди дни срещу Веен (Висбаден) за Купата.

Драматична победа за Байерн

Срещата стартира с куриоз. Олисе пусна успореден пас към Диас, който пропусна на празна врата. В третата минута вратарят Фин Дамен поправи своя грешка, отразявайки изстрел на Майкъл Олисе. Логичното все пак се случи в 28-ата минута, когато Гнабри откри резултата. 120 секунди по-късно претенции на гостите за дузпа не бяха уважени. До почивката обаче Диас удвои преднината на гранда. 

Байерн Мюнхен

В началото на втората част изглеждаше, че всичко е приключило. Кейн записа втората си асистенция, от която след Гнабри този път се възползва Олисе. Аугсбург обаче бързо намали чрез Якич. Попадението явно придаде импулс в играта на домакините, макар че баварците все пак бяха по-активни. В 76-тата Кьомюр направи 2:3 и върна интригата.  Отговорът можеше да дойде моментално, ако Олисе беше вкарал сам срещу вратаря. Заключителните минути бяха много напрегнати и изпълнени с интересни положения. Стигна се и до тежък сблъсък между Саша Боей от Байерн и Робин Фелхауер.

ПРЕДИ ДНИ: Хари Кейн измъкна Байерн от резил в 94-тата минута срещу третодивизионен тим за Купата на Германия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Аугсбург
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес