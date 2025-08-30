Байерн пак трепери в 5-голово шоу, но победи със същия резултат

Байерн Мюнхен се наложи с 3:2 при визитата си на Аугсбург в двубой от втория кръг на Бундеслигата. Серж Гнабри откри резултата с глава в 28-ата минута, а до почивката Луис Диас се реваншира за пропуск в началните секунди, удвоявайки преднината. В началото на втората част и Майкъл Олисе се присъедини към голмайсторите. Домакините върнаха интригата чрез попадения на Кристиян Якич и Мерт Кьомюр. По този начин тимът на Венсан Компани победи със същия резултат, както преди дни срещу Веен (Висбаден) за Купата.

Драматична победа за Байерн

Срещата стартира с куриоз. Олисе пусна успореден пас към Диас, който пропусна на празна врата. В третата минута вратарят Фин Дамен поправи своя грешка, отразявайки изстрел на Майкъл Олисе. Логичното все пак се случи в 28-ата минута, когато Гнабри откри резултата. 120 секунди по-късно претенции на гостите за дузпа не бяха уважени. До почивката обаче Диас удвои преднината на гранда.

В началото на втората част изглеждаше, че всичко е приключило. Кейн записа втората си асистенция, от която след Гнабри този път се възползва Олисе. Аугсбург обаче бързо намали чрез Якич. Попадението явно придаде импулс в играта на домакините, макар че баварците все пак бяха по-активни. В 76-тата Кьомюр направи 2:3 и върна интригата. Отговорът можеше да дойде моментално, ако Олисе беше вкарал сам срещу вратаря. Заключителните минути бяха много напрегнати и изпълнени с интересни положения. Стигна се и до тежък сблъсък между Саша Боей от Байерн и Робин Фелхауер.

