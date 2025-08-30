Локо Пловдив оглави Първа лига! Шедьовър и 2 червени картона белязаха нервен мач срещу Спартак Варна (ВИДЕО)

Локомотив Пловдив постигна ценен успех с 2:1 над Спартак Варна в двубой от седмия кръг на Първа лига. На "Коритото" Парвиз Умарбаев изведе "смърфовете" рано-рано напред в резултата с много красиво попадение. В 70-ата минута Тодор Павлов остави гостите с десет души. Малко по-късно Бернардо Коуто изравни, но Мартин Русков бързО върна преднината на "черно-белите". В добавеното време и Луис Пахама бе изгонен - с директен червен картон. Така тимът на Душан Косич оглави временно класирането в родния елит с 15 точки - 2 пред Лудогорец и Левски, които имат по два мача по-малко.

Локо Пловдив победи драматично Спартак Варна

Гостите влязоха по възможно най-добрия начин в срещата. Кова намери Умарбаев с пас по въздуха, а креативният халф стреля с едно докосване, за да прехвърли красиво Максим Ковальов за 1:0. Малко по-късно Лозев пусна към Иванов, който уцели греда от изгодна позиция. В 38-ата минута и Петрашило пропусна да изравни.

В началото на втората част появилият се от скамейката Пахама проби и шутира, но Милосавлиевич изби. Стражът се намеси и при последвалия корнер. Топката стигна до Даниел Иванов, който от близка дистанция не намери целта. В 70-ата минута Павлов получи втори жълт картон и остави "смърфовете" с десет души на терена.

Веднага след това удар на Шанде мина на сантиметри от вратата. В 77-ата минута Спартак се възползва от численото си преимущество. Коуто завърши добро отборно нападение, получил успореден пас на чиста позиция. Отговорът не закъсня. Резервата Атанасов отклони с глава към Русков, който върна аванса на Локо Пловдив в 83-тата минута. В добавеното време Пахама получи директен червен картон за удар без топка.

ОЩЕ: Хулио Веласкес потвърди за нов в Левски и показа, че познава ЦСКА 1948