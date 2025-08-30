ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"

Славия и ЦСКА завършиха 2:2 в двубой от седмия кръг на Първа лига.

Срещата стартира с миг магия от Ето', който прехвърли Иван Андонов с феноменално изпълнение от центъра в третата минута. Голът даде импулс в играта на "армейците", но в 12-ата минута Бусато трябваше да се намесва, за да отрази изстрел на Стоев. Малко по-късно стражът се справи и с шут на Балов. В средата на полувремето опит на Питас премина на сантиметри от целта.

120 секунди след това Балов развинти Пастор и намери Варела в наказателното поле, а нисичкият бек възстанови паритета. В 37-ата минута Георгиев се отличи с ключова намеса, спирайки Годой, а в ответното нападение Балов блесна с втора асистенция към Гермуш, който прониза Бусато. Впечатление направи връщащия се на ходом Пастор, който и бе заменен на почивката от Иван Турицов.

В 52-рата минута Ето' тръгна на рейд в средата на терена и изведе Годой, който не чакаше втора покана за 2:2. Последва ситуация, при която претенции на гостите за игра с ръка на Фераресо в наказателното поле не бяха уважени. В 67-ата минута Бусато излезе неразчетено и си изкара жълт картон, а не след дълго Ето'о прегоря и си изкара втори жълт картон, за да остави ЦСКА с десет души на терена. Въпреки числения пасив Годой изтърва изгоден шанс, а шут на Санянг излезе в аут.