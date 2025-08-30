Войната в Украйна:

ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"

30 август 2025, 23:11 часа 267 прочитания 0 коментара
ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"

Славия и ЦСКА завършиха 2:2 в двубой от седмия кръг на Първа лига. 

Срещата стартира с миг магия от Ето', който прехвърли Иван Андонов с феноменално изпълнение от центъра в третата минута. Голът даде импулс в играта на "армейците", но в 12-ата минута Бусато трябваше да се намесва, за да отрази изстрел на Стоев. Малко по-късно стражът се справи и с шут на Балов. В средата на полувремето опит на Питас премина на сантиметри от целта.

120 секунди след това Балов развинти Пастор и намери Варела в наказателното поле, а нисичкият бек възстанови паритета. В 37-ата минута Георгиев се отличи с ключова намеса, спирайки Годой, а в ответното нападение Балов блесна с втора асистенция към Гермуш, който прониза Бусато. Впечатление направи връщащия се на ходом Пастор, който и бе заменен на почивката от Иван Турицов.

В 52-рата минута Ето' тръгна на рейд в средата на терена и изведе Годой, който не чакаше втора покана за 2:2. Последва ситуация, при която претенции на гостите за игра с ръка на Фераресо в наказателното поле не бяха уважени. В 67-ата минута Бусато излезе неразчетено и си изкара жълт картон, а не след дълго Ето'о прегоря и си изкара втори жълт картон, за да остави ЦСКА с десет души на терена. Въпреки числения пасив Годой изтърва изгоден шанс, а шут на Санянг излезе в аут.

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес