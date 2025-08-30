Германия може да въведе задължителна военна служба за жените. Канцлерът Фридрих Мерц заяви в интервю за TF1, че подобна стъпка може да се наложи, ако твърде малко доброволци се присъединят към армията. "От днешна гледна точка премахването на задължителната военна служба изглежда като грешка", заяви Мерц. По думите му, ако няма достатъчно доброволци, тогава трябва да се мисли за механизъм, с който да се върне задължителната военна служба.

Той добави, че няма да е лесно. Напримери, германската конституция не позволява набор на жени за военна служба. "Всъщност трябва да направим това. Все още има някои препятствия пред нас, но започваме", подчерта канцлерът.

В Германия на задължителната военна служба беше сложен край през 2011 година и Мерц счита, че това е било грешка. Разширението на доброволната служба сега е отговор на заплахата от страна на Русия, уточни той.

"Путин иска да възстанови стария Съветски съюз. И това включва част от моята страна", каза Мерц.

Русия е напред

Междувременно, руското правителство утвърди указ, с който наборът на войници за руската армия вече ще се извършва целогодишно. Досега това ставаше два пъти годишно - през пролетта и есента, но вече всеки ден ще е ден за набор.

"С други думи, дейностите по набиране, включително медицински преглед, професионален психологически подбор и заседание на комисията по набиране, ще се провеждат през цялата година. Депутатите обаче планират да изпратят млади мъже директно в армията от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември“, коментира платформата "Военни юристи".

Сега, ако по някаква причина наборник не може да бъде изпратен в поделение през текущия наборен период (пролет или есен), военните регистрационни и наборни служби ще могат да направят това по време на следващите кампании в рамките на 12 месеца от датата на първоначалното решение.

