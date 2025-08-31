Керкез: Как да направя отбор за 2 седмици? С 11 играчи ЦСКА щеше да спечели срещу Славия!

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде своето мнение след равенството на "армейците" срещу Славия в двубой от седмия кръг на Първа лига. Специалистът попита реторично как се очаква да направи отбор за две седмици, след като съставът на "червените" беше тотално преобразен в последния месец. Наставникът смята, че ако Джеймс Ето'о не си беше изкарал червен картон, ЦСКА е щял да победи "белите".

Душан Керкез: При мен няма напрежение

"Супер старт на мача и мисля, че първите 15-20 минути бяхме както трябва. След една, две грешки в главата на моите футболисти настъпи хаос. Започнахме да правим грешки и да не сме дисциплинирани на терена. Вярвам, че ако бяхме останали с 11 футболисти, щяхме да спечелим мача", започна Керкез след хикса на ЦСКА със Славия.

"Голямо е напрежението върху футболистите и всички, като нямаш победи. Последните две седмици виждам отбор, който е отбор, група и така трябва да продължим напред. Има и още нови футболисти. Има почивка, отиваме на Банско да работим. Много малко футболисти ще играят за националните си отбори. Има време да бъдем заедно. Нов отбор. Разбирам феновете, голямо напрежение. Няма победи", продължи той.

"При мен няма напрежение заради работата. Работя всеки ден нормално, спокоен съм. Гледам да съм спокоен за футболистите. Ако и аз съм напрегнат... Със сигурност искам да спечелим. Искам да спечеля и когато играя със синовете си. В този момент... Как да направя отбор за 2 седмици? Нова е групата. Това е процес", каза още специалистът

"Това е нормално и разбирам. Уважавам феновете и ще направим всичко да се обърне ситуацията. За нас идва в правилен момент (паузата за националните отбори). В някои от новите липсва и физическата подготовка. Очаквам и още нови футболисти и след почивката да стартираме с победите. Знам, че новите футболисти ще са на добро физическо ниво, само трябва малко време с отбора", завърши Душан Керкез.

