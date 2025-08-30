Анализ: Тръмп смята, че Европа тайно удължава края на войната в Украйна

Висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна, докато тихомълком се опитват да спрат задкулисния напредък след срещата на върха в Аляска, пише американското издание Axios. Белият дом е поискал от Министерството на финансите да състави списък със санкции, които биха могли да бъдат наложени от Европа срещу Русия.

Защо това е важно?

Две седмици след срещата на върха между президента Тръмп и руския президент Владимир Путин, няма особен напредък към прекратяване на войната. Разочарованите сътрудници на Тръмп твърдят, че вината трябва да падне върху европейските съюзници, а не върху Тръмп или дори върху руския президент Владимир Путин.

Служители на Белия дом губят търпение към европейските лидери, за които твърдят, че тласкат Украйна да се съгласи на нереалистични териториални отстъпки от Русия.

Axios научи, че санкциите, които САЩ призовават Европа да приеме срещу Русия, включват пълно прекратяване на всички покупки на петрол и газ - плюс вторични тарифи от ЕС върху Индия и Китай, подобни на тези, които вече са наложени на Индия от САЩ.

"Европейците нямат право да удължават тази война и да се опитват да се подчиняват на неразумните очаквания, като същевременно очакват Америка да понесе цената“, каза висш служител от Белия дом пред Axios. "Ако Европа иска да ескалира тази война, това ще зависи от тях. Но те безнадеждно ще постигнат поражение вместо победа.“

Твърди се, че европейците настояват Зеленски да изчака „по-добра сделка“ – максималистичен подход, който е изострил войната, твърди вътрешният кръг на Тръмп.

Американските представители смятат, че британските и френските представители са по-конструктивни. Но се оплакват, че други големи европейски държави искат САЩ да поемат пълната цена на войната, без самите те да се включат в играта.

"Постигането на сделка е изкуство на възможното“, каза висшият служител. "Но някои от европейците продължават да действат в приказна страна, която игнорира факта, че за танго са нужни двама.“

Голямата картина

След срещите си с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп многократно заяви, че следващата стъпка трябва да бъде среща на върха между Путин и Зеленски. Досега руснаците отказват.

В същото време украинците отхвърлят всякакви дискусии за евентуални териториални отстъпки, освен ако руснаците не седнат на масата за преговори.

Тръмп беше видимо разочарован от ситуацията по време на заседанието на кабинета във вторник. "Всички позират. Всичко това са глупости“, каза той.

Масираните въздушни удари на Русия срещу Киев, плюс украинските атаки срещу руски петролни рафинерии, допълнително сигнализираха, че мирът не се приближава.

Какво казват: „Може би и двете страни на тази война не са готови сами да я прекратят. Президентът иска тя да приключи, но лидерите на тези две страни се нуждаят от нея и трябва да искат тя да приключи също“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит в четвъртък.

Висш служител на Белия дом заяви пред Axios, че Тръмп сериозно обмисля да се оттегли от дипломатическите усилия, докато едната или и двете страни не започнат да проявяват повече гъвкавост.

"Ще седнем и ще наблюдаваме. Нека се борят известно време и ще видим какво ще се случи“, каза служителят.

Някои американски служители започнаха да виждат европейските лидери като основна пречка, въпреки факта, че Тръмп проведе приятелска среща с тях и Зеленски преди по-малко от две седмици.

Другата гледна точка

Висш европейски служител, участвал в преговорите със САЩ за войната между Украйна и Русия, изрази изненада от критиките на САЩ.

Служителят беше озадачен от предположението, че европейските лидери играят една игра с Тръмп и друга зад гърба му, заявявайки, че в действителност не съществуват такива пропуски.

Служителят също така каза, че европейските страни вече работят по нов набор от санкции срещу Русия.