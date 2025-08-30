Лийдс игра като равен с равен срещу участник в Шампионска лига! Стабилен цял двубой за Илия Груев

Лийдс и Нюкасъл завършиха 0:0 в двубой от третия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев стартира като титуляр и изигра солиден цял мач за "белите". "Свраките" все още нямат победа през новия сезон и са с две точки, което ги оставя едва на 15-о място във временното класиране. Отборът на Даниел Фарке има два пункта повече и заема десетата позиция.

Груев остана на терена 90 минути и се представи много добре във втория си пореден пълен сблъсък. Той завърши 52/55 подавания, както и 9/9 във финалната третина на терена. Халфът също така отне две топки и спечели осем единоборства. Силната игра на двете отбрани обаче остави самия мач под очакванията и зрителите на "Еланд Роуд" видяха само три точни удара.

Най-доброто положение бе за Нюкасъл, след като в началото на второто полувреме Джейкъб Мърфи стреля от границата на наказателното поле. Лукас Пери обаче отрази един от двата точни удара на гостите. Лийдс от своя страна отправи повече изстрели - 10 срещу 8, но само един от десетте беше в рамките на вратата. В следващия кръг Лийдс гостува на Фулъм, докато Нюкасъл е домакин на Уулвърхемптън.

Резултати от Висшата лига:

Челси - Фулъм - 2:0

Съндърланд - Брентфорд 2:1

Манчестър Юнайтед - Бърнли 3:2

Тотнъм - Борнемут 0:1

Уулвърхемптън - Евертън 2:3