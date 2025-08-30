Привилегии за депутати предизвикаха масови безредици и палежи в Индонезия (ВИДЕО)

В Индонезия избухналите първоначално протести срещу помощите, които държавата дава на местните депутати за луксозни жилища, ескалираха в масови безредици в цялата страна. Видеокадри в социалните мрежи ясно показват какво се случва - вече има палежи на домове на държавни служители, на полицейски участъци и правителствени сгради, ситуацията явно излиза извън контрол. Протестиращите имат нови искания - по-високи заплати, по-добри условия на труд и разпускане на парламента.
In Indonesia, protests against luxury housing allowances for lawmakers have escalated into mass riots nationwide— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025
Demonstrators are demanding higher wages, better working conditions, and the dissolution of parliament.
The situation is spiraling out of control. Protesters are… pic.twitter.com/HRcLWa9mdR
В Джакарта тълпи протестиращи влязоха в бой с полицията, подпалиха къщи и коли и парализираха движението. Магазини и молове са затворени, а протестите се разпространиха и в други градове. Властите съобщават за най-малко четирима загинали и петима ранени. В няколко града транспортът е парализиран, инфраструктурата е повредена, а ключова магистрала в Южна Джакарта е блокирана.
Гневът сред индонезийците се засили, след като на видеоклип се видя как полицейска бронирана машина прегази 21-годишния куриер Афан Курниаван. Погребението му привлече хиляди хора.
Президентът Прабово Субианто призова за спокойствие, осъди действията на полицията и обеща разследване. Седем полицейски служители вече са арестувани, но шофьорът на превозното средство остава на свобода.
