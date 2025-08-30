Войната в Украйна:

Привилегии за депутати предизвикаха масови безредици и палежи в Индонезия (ВИДЕО)

30 август 2025, 20:57 часа 346 прочитания 0 коментара
Привилегии за депутати предизвикаха масови безредици и палежи в Индонезия (ВИДЕО)

В Индонезия избухналите първоначално протести срещу помощите, които държавата дава на местните депутати за луксозни жилища, ескалираха в масови безредици в цялата страна. Видеокадри в социалните мрежи ясно показват какво се случва - вече има палежи на домове на държавни служители, на полицейски участъци и правителствени сгради, ситуацията явно излиза извън контрол. Протестиращите имат нови искания - по-високи заплати, по-добри условия на труд и разпускане на парламента.

В Джакарта тълпи протестиращи влязоха в бой с полицията, подпалиха къщи и коли и парализираха движението. Магазини и молове са затворени, а протестите се разпространиха и в други градове. Властите съобщават за най-малко четирима загинали и петима ранени. В няколко града транспортът е парализиран, инфраструктурата е повредена, а ключова магистрала в Южна Джакарта е блокирана.

Още: Трагедия в морето: Пожар на ферибот с над 280 души на борда (ВИДЕО)

Гневът сред индонезийците се засили, след като на видеоклип се видя как полицейска бронирана машина прегази 21-годишния куриер Афан Курниаван. Погребението му привлече хиляди хора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Президентът Прабово Субианто призова за спокойствие, осъди действията на полицията и обеща разследване. Седем полицейски служители вече са арестувани, но шофьорът на превозното средство остава на свобода.

Още: "Връзваме мъжете да не бягат": На индонезийски остров жените чакат на опашка, за да забременеят (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Индонезия Депутати протести палежи масови безредици
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес