Поредният украински удар по "Дружба" изгори важна помпена станция. Руските петролни компании губят все повече пари

Поредната украинска въздушна атака е разрушила линейната помпена станция на петролопровода "Дружба" при село Найтоповичи, в Брянска област. Това твърди руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който обръща внимание на официалната информация от украинския генщаб за удара. За самия удар има и видеокадри - Още: Украйна - враг №1 на руския петрол: Ударена е нова станция, снабдяваща силите на Путин (ВИДЕО)

Както беше посочено, тази станция изпомпва дизелово гориво по магистрални нефтопроводи. ASTRA установи, че атаката е ударила линейната производствено-диспечерска станция (ЛПДС) 8N на магистралния горивопровод на "Транснефт" - "Дружба", разположена в село Найтоповичи в Брянска област. В резултат на това сградата на помпената станция е изгоряла напълно. Няма пострадали, съобщиха източници от службите за спешна помощ на региона.

Помпената станция е ключов елемент на ЛПДС, без който станцията не може да изпълнява основната си задача - изпомпване на петрол или нефтопродукти, категорично заявява ASTRA.

ASTRA reports that Ukrainian forces destroyed the pump station building at the Druzhba oil pipeline’s LPDS facility in Naitopovychi, Bryansk region. The pump station is a critical component—without it, the site cannot transport oil or oil products. pic.twitter.com/KZSs4ZKO11 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Руските петролни гиганти губят много пари

Междувременно Bloomberg съобщи, че руските петролни гиганти са отчели срив на печалбите си през първата половина на 2025 година. Същото предава и Reuters.

Според информацията на двете новинарски агенции, "Роснефт" е отчел 68% спад в нетния приход за първото полугодие. Това означава, че приходите са 245 млрд. рубли спрямо 773 млрд. рубли за същия период на миналата година. Ръководителят на компанията Игор Сечин вини за това по-ниските цени на петрола на световните пазари.

Bloomberg добавя, че нетният приход на "Лукойл" е 287 млрд. рубли спрямо 590 млрд. рубли през първата половина на 2024 година. И още - приходът на "Газпром" от петрол е намалял наполовина, до 150 млрд. рубли. Най-зле е "Сургутнефтегаз", с рекордни загуби от 452 млрд. рубли. Близо половината от сектора на руските петролни компании приключва първата половина на 2025 година с общи загуби от 750 млрд. рубли.

