Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 17-23 ноември 2025 г.

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 17 до 23 ноември 2025 г. е тук. Тази седмица изгрява новолуние, Меркурий сменя знаците си и преминаваме в нов астрологичен сезон. Това е мощна енергия и най-щастливият ден за всяка астрологична зодия разкрива най-подходящото време да се възползваме от нея.

Меркурий ще премине в Скорпион във вторник, 18 ноември, започвайки седмицата с нова вълна от енергия. По време на този транзит, миналите преживявания, възможности и идеи ще бъдат посрещнати с нова перспектива. В четвъртък, 20 ноември, Новолунието в Скорпион ще се издигне, което ще доведе до ново начало. През следващите дни ще преживеете внезапна промяна в идеите или обстоятелствата. Трябва да уважавате това, което възниква, и да вярвате, че всичко се случва за ваше най-добро добро.

За щастие, ще бъде лесно да се чувствате оптимисти, когато сезонът на Стрелеца започне в петък, 21 ноември. Този огнен знак има способността да кара всичко да се чувства по-добре, дори ако всъщност нищо не се е променило. Това помага да се разкрие силата на позитивното мислене . Вашите мисли оформят вашата реалност и когато вярвате, че всичко се случва във ваша полза, това ще се случи.

Това сливане на енергиите на Скорпион и Стрелец представлява способността да откриете какво е предопределено за вас и да сте готови да поемете късмет. Не забравяйте, че само вие можете да проявите живота, който е предопределен за вас, и най-късметлийският ви ден тази седмица е идеалното време да започнете...

Овен: петък, 21 ноември

Време е да започнете да давате приоритет на себе си, Овни. Преминавате през фаза на изключително съмнение в себе си, докато осъзнавате кой сте всъщност. Това съмнение се е промъкнало във вашите избори и в това, което сте успели да създадете за себе си. На 21 ноември обаче увереността ви най-накрая ще се завърне.

Астрологичната енергия на петък ви помага да се чувствате уверени в себе си и в изборите си, а също така да започнете да приоритизирате нуждите и мечтите си. Не е егоистично да отделяте време за себе си или да осъзнавате, че първо трябва да напълните чашата си, преди да се погрижите за другите. Нептун и Сатурн вече са се преместили обратно в Риби, облекчавайки част от напрежението, което сте изпитвали. На този ден вселената ще ви донесе вълна от щастлива енергия, която ще ви донесе успех за години напред.

Телец: петък, 21 ноември

Живей малко, Телец. Като земен знак, ти се придържаш към плановете, които си направил за живота си, често се съпротивляваш на промените. Въпреки това, тъй като сезонът на Стрелеца започва в петък, 21 ноември, ще се чувстваш смел, когато става въпрос за възползване от нови възможности и предложения.

Стрелец управлява темите за трансформация, прераждане и финанси, така че това е отличен момент да се отклоните от плана и да си позволите да поживеете малко. Забавлявайте нови потенциални клиенти, инвестирайте в себе си и отделете време, за да помислите в кого сте се превърнали през изминалата година. Това не е просто призив да прегърнете нови преживявания, но и да преоткриете себе си. Стрелец е зодиакален знак, известен с изследванията и приключенията си, така че прегърнете тези теми, докато започвате да преминавате през този мощен сезон.

Близнаци: вторник, 18 ноември

Закъсненията са част от благословията, Близнаци. Ретроградният Меркурий ще влезе в Скорпион във вторник, 18 ноември, канейки ви да се замислите как сте структурирали живота и кариерата си. Меркурий управлява начина, по който общувате, а също и собственото ви разбиране. Когато Меркурий е ретрограден, вие сте във фаза на самоанализ. Въпреки че може да се усеща като божествена пауза от вселената, това е подходящ момент да се замислите върху предишни възможности и идеи, преди да вземете решение.

Енергията на Скорпион управлява вашето благополучие, което включва всичко - от работа до романтични връзки и дори диета и упражнения. През това време е от вас призвание да направите всичко необходимо, за да гарантирате, че животът ви е съобразен с вашите нужди. Отделете време, проучете нови начини за грижа за себе си и потърсете нови кариерни перспективи, знаейки, че наградите, на които се надявате, са само след няколко седмици.

Рак: петък, 21 ноември

Време е да получите признание за това кой сте, Раци. Вие естествено гравитирате към кариера в помагащата професия. Макар че това е част от вашата божествена цел, вие също трябва да се научите да балансирате между грижата за другите и грижата за себе си.

През последните няколко години научихте уроци в тази област, но въпреки всичко, устояхте на курса и прегърнахте каквото и да възникне. Сега, в петък, 21 ноември, ви очаква дълбоко чувство на признание. Вселената ви носи нови предложения за работа, както и увеличения на заплатата или публично признание, всичко това просто защото сте това, което сте. Трябваше да се научите на баланс в тази област от живота си, но сега най-накрая ще пожънете плодовете на това.

