Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 20-26 октомври 2025

Най-щастливият ден за всяка зодия тази седмица, от 20 до 26 октомври 2025 г., е тук, носейки късмет в живота ви точно там, където най-много се нуждаете от него. Тази седмица носи ново начало и награди за миналите ви усилия. Има сливане на старото и новото, така че е важно да се запази място за това, което възниква.

Докато Новолунието във Везни на 21 октомври предлага шанс за нови, обширни начала, останалата част от седмицата е изпълнена с водна енергия. Това означава, че вашите емоции, включително любовта към себе си, благодатта и приемането, ще играят важна роля във възможностите, които са ви на разположение.

Вие сте единственият човек, който винаги се вслушва в себе си. Поради тази причина трябва да сте внимателни как мислите и говорите със себе си, ако искате да получите късмета на вселената. Ако се самооценявате или се съмнявате във способностите си, тогава, когато това невероятно предложение се появи пред вас, няма да му повярвате. И все пак, ако потвърдите своята достойност, доверите се на процеса и практикувате благодат към себе си, ще бъдете възприемчиви към това, което вселената ви поднася.

Трябва да обичате себе си, независимо къде се намирате по пътя си, знаейки, че обстоятелствата ви никога не влияят на вашата стойност. Това, че трябва да се върнете към тема от миналото, не означава, че не сте постигнали напредък, а че най-накрая сте на място, където намеренията ви да се осъществят. Използвайте тази седмица, за да размислите върху вътрешния си глас и да започнете да говорите със себе си по такъв начин, че наистина да повярвате, че заслужавате целия късмет във Вселената, и да гледате как Вселената ви го поднася в най-щастливия ден на вашата зодия.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: четвъртък, 23 октомври

Вярвай, че всичко се случва за твое най-добро, скъпи Овни. Вселената конспирира и е конспирирала във твоя полза, дори в моментите, когато не ти се е струвало така. През последните няколко години преминаваш през огромна вълна от трансформации. Разбира се, някои аспекти от живота ти трябваше да бъдат премахнати, но всичко това е част от процеса.

Когато Луната и Меркурий се обединят в Скорпион в четвъртък, 23 октомври, ще почувствате прилив на благодарност за процеса, който сте претърпели, както и по-голяма лекота в приемането на продължаващата трансформация в живота си. Тази енергия ще ви помогне да бъдете отворени за приемане и да не се страхувате да продължите напред в живота си. Не е писано да останете там, където сте, затова бъдете отворени за този процес и се доверете, че това, през което преминавате, вече ви показва защо си струва.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 21 октомври

Отделете малко време за себе си, Телец. Новолунието във Везни ще се появи във вторник, 21 октомври. Това е шанс да помислите за това как сте се грижили за себе си, както и за енергията, която сте влагали в различни аспекти от живота си. Често се пренапрягате, без всъщност да осъзнавате каква цена това ви струва. За да превърнете мечтите си в реалност, трябва да инвестирате и в това да се чувствате по най-добрия начин.

С изгряването на Новолунието във Везни, погрижете се за себе си по начините, от които имате нужда. Отделете малко време от изтощителни ситуации или хора, починете си и се презаредете. Докато си почивате от живота, помислете за промените, които можете да направите, докато продължавате напред. Животът ви трябва да ви зарежда с енергия и сега е моментът да се уверите, че това е така.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 22 октомври

Сега е моментът да превърнете мечтите си в реалност, мили Близнаци. От 2011 г. насам се фокусирате върху развитието на кариерата си и намирането на целта си в този живот. Тогава Нептун за първи път влезе в Риби, управителят на професионалния ви живот. Въпреки че се изискваше от вас да се заемете с работата и да инвестирате енергия в тази област, все още не сте постигнали това, на което се надявахте. Макар че винаги има друга мечта, която да преследвате, това не означава, че не можете да продължите да култивирате успех.

Ретроградният Нептун ще се завърне в Риби в сряда, 22 октомври, давайки начало на време за проявление и награди. Нептун ще се разположи директно в Риби на 10 декември, преди да се премести окончателно в Овен на 26 януари 2026 г. От сега до януари цялата ви работа, започваща от 2011 г. насам, най-накрая ще започне да се отплаща. Не се отказвайте от надежда и не премествайте летвата на успеха постоянно. Продължавайте да се посвещавате на това, което знаете, че е предназначено за вас, и наблюдавайте как всичко се подрежда за постоянен успех.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: сряда, 22 октомври

Рак, изследвай най-съкровените си желания. Сезонът на Скорпиона започва в сряда, 22 октомври, като дава начало на период на изследване на желанията ти и на това, което ти носи истинска радост. Енергията на Скорпиона управлява темите на радостта, творчеството, семейството и романтиката, така че независимо дали искаш да стартираш собствен бизнес, да намериш вечната си любов или просто да се наслаждаваш на живота си, това е сезонът, за да го осъществиш.

Скорпионът изисква от вас да почитате истината си, така че не забравяйте да проучите какво ви зове. Скорпионът носи големи ползи само когато осъзнаете какво наистина искате от живота. Отделете време, водейки дневник , медитирайки и размишлявайки върху това какви са вашите желания за живота. Записвайте идеите, които ви идват на ум, или мечтите, които имате. Някои може да изискват план, което е перфектно, защото Меркурий също е в Скорпион. Не забравяйте, че никога не е твърде късно да създадете живота, който сте предназначени да живеете.

