Не мартеници, а пари ще получат тези 3 зодии през МАРТ 2026

Март 2026 ще се стори на някои като месец, в който парите и възможностите внезапно се „събуждат“ от дълъг сън. Докато повечето все още сумират сметките, три зодии тихо навлизат в период, в който бюджетите им започват да се сглобяват по съвсем нов начин.

Март 2026 е много интересен месец във финансово отношение. Слънцето е в Риби през по-голямата част от месеца, след което преминава в Овен на 20 март. Меркурий е ретрограден в Риби от 26 февруари до 20 март, така че много парични решения се вземат с преразглеждане, връщане към стари споразумения и коригиране на грешки.

Марс навлиза в Риби на 2 март и остава там, така че някои финансови ходове се правят въз основа на интуицията, а не на студените изчисления. На 3 март в Дева се случва пълно лунно затъмнение, което носи сериозно нулиране в областите на работата, рутината и практическата организация на живота.

19 март е новолунието в края на Риби, което дава началото на нов цикъл в начина, по който се отнасяме към ресурсите, доверието и поставянето на граници.

Най-важният финансов играч е Юпитер. Той е в знака на Рак, в най-силните си позиции, а на 10 март излиза от ретроградно движение и се движи директно.

Когато Юпитер се „завърти“, той отваря вратата към проекти и процеси, които са били в застой с месеци.

Въз основа на това, има три зодии, за които паричните въпроси ще бъдат особено лесни през март 2026 г. - стига да реагират съзнателно и да са готови да направят конкретни стъпки.

Близнаци

За Близнаци финансовата история е най-ясно подчертана през март. Юпитер преминава през Рак, който е вашият втори слънчев дом – областта на личните доходи, личните ви ценности и всичко, което печелите с талантите си. След дълъг ретрограден период, на 10 март Юпитер се движи директно в средните градуси на Рак и тук виждаме „отпушването“ на финансовия поток.

Какво означава това на практика?

Ако през последните месеци сте обмисляли промяна на цените, нови услуги, по-висока такса, смяна на работата или различен метод на фактуриране, сега тази история става реална. Оферти, които отдавна висят във въздуха, могат да станат реални. Някой, който ви дължи пари, най-накрая се появява. Проект, който чакате от дълго време, преминава от статус „говорим“ в „работим“.

Слънцето, Меркурий и Марс прекарват по-голямата част от месеца в Риби, вашият десети дом на кариерата. Има много мъгла, несигурност и променящи се споразумения, но фактът, че всичко се случва точно по оста кариера-пари, показва, че март е много свързан с вашето финансово бъдеще.

Лунното затъмнение в Дева на 3 март ще повлияе на вашия четвърти дом, свързан с дома и основите. Много Близнаци ще решат да организират семейните разходи по различен начин, да пренаредят начина, по който финансират жилището си, или просто ще осъзнаят ясно къде в дома харчат повече, отколкото е разумно. Това ще се отрази и на чувството им за финансова сигурност.

От 6 март Венера навлиза в Овен, вашият единадесети дом. Има приятели, сътрудници, екипи, но също и „пари от кариерата“ - бонуси, хонорари, доходи от проекти. Краят на месеца, след като Меркурий излезе от ретроградно положение на 20 март, изглежда като период, в който се договарят по-конкретни, благоприятни условия.

Рак

За Раците 2026 г. вече е отбелязана като една от по-благоприятните години, защото Юпитер преминава през вашия знак. Той е особено силен в Рак и целият свят на класическата астрология е съгласен, че носи повече възможности, разширяване и подкрепа.

Фактът, че Юпитер преминава директно във вашия знак на 10 март, предполага, че март ще донесе видимо облекчение. Ако през предходните месеци сте се чувствали сякаш непрекъснато се подготвяте, планирате и опитвате и нищо не се движи както трябва, сега се налага различен тон. Повече хора забелязват работата ви, по-лесно ви е да достигнете до хора, които могат да ви помогнат, и е по-лесно да намерите решения.

Въпреки че самият Юпитер не е „пари в куфари“, във вашия случай той повишава самочувствието ви и готовността ви да търсите условия, които наистина ви подхранват. Това се отразява пряко на вашите финанси, тъй като е по-лесно да преговаряте, да казвате „не“ на това, което ви изтощава, и да избирате посока, която носи както доходи, така и чувство за смисъл.

Слънцето, Меркурий и Марс преминават през Риби през по-голямата част от месеца, което за Рак е деветият дом - домът на разширяването, знанието, пътуванията и визията. Възможно е да има възможност за образование, работа в чужбина, правни решения или проекти, които излизат извън местните рамки. Въпреки че ретроградният Меркурий носи някои забавяния и недоразумения, целият пакет все пак показва, че се движите към по-голям хоризонт.

От 6 март Венера навлиза в Овен, а от 20 март Слънцето също се премества в Овен. За Раците това е десетият дом – областта на кариерата, статуса, публичния имидж. Тук виждаме повишена видимост, предложение за повече отговорност или възможност да се изкачите по-смело напред и да покажете какво знаете. Финансово това обикновено носи по-добри условия: по-висока заплата, по-силна ангажираност, по-добри клиенти.

Лунното затъмнение в Дева на 3 март подчертава вашия трети дом на комуникация и договори. Около тази дата може да проведете важен разговор, да промените договор, да прекратите едно споразумение и да подпишете ново или да осъзнаете, че вече не искате да подписвате. Именно това ще защити парите ви.

Риби

Рибите са в силен личен преход през март 2026 г. Слънцето е във вашия знак през по-голямата част от месеца, Меркурий също е там (ретрограден от края на февруари до 20 март), а Марс навлиза в Риби в началото на март. Това означава, че първо се събужда чувство за идентичност, желания и граници и едва след това се отварят финансови теми.

На 19 март имаме новолуние в края на Риби, много близо до мястото, където Слънцето и Луната се срещат, което означава лично нулиране за вас: „Не искам да продължавам така, искам да направя това.“

Как това се свързва с парите?

За Рибите е важна историята с друг знак - Овен. Във вашия слънчев хороскоп Овен управлява второто поле - полето на парите, доходите, ресурсите и самочувствието. Именно в тази област през март/март навлизат ключови планети. Сатурн и Нептун вече са навлезли в ранните градуси на Овен и осигуряват дългосрочна тема: усвояване на зряло отношение към парите, поемане на отговорност за собствената финансова стабилност и изчистване на стари илюзии.

6.3. Венера преминава в Овен, носейки първия финансов „въздух“ - повече удоволствие, повече желание да инвестирате в себе си, но и повече възможности за печалба чрез конкретни инициативи. От 20.3. Слънцето също преминава в Овен, така че вторият дом получава пълен фокус. Това е класически сигнал, че парите се движат: някои притоци, някои инвестиции, някои важни разговори за цената на вашия труд.

Освен това, Юпитер в Рак е във вашия пети дом - областта на творчеството, децата, собствения ви бизнес и всички проекти, които правите със сърце. Юпитер е изключително силен в Рак и през цялата първа половина на 2026 г. благоприятства водните знаци, включително Риби.

За вас това означава: ако стартирате собствен проект, изявявате се публично или обвързвате инвестицията си с това, което обичате да правите, март може да донесе първото конкретно усещане, че това е правилната посока. Това не е непременно „печалба от лотарията“, а по-скоро благоприятни обстоятелства, при които по-смелите ходове се отплащат.

Лунното затъмнение в Дева на 3 март ще се случи във вашия седми дом – вашият дом на партньорствата. Около тази дата можете ясно да видите кои взаимоотношения са финансово здрави, подкрепящи и къде постоянно спасявате другите

Възможно е бизнес или лични отношения да преминат през сериозен разговор, раздяла или катаклизъм. Макар че това може да бъде емоционално изтощително, е много полезно за вашите финанси в дългосрочен план да се сложи край на този дисбаланс.