Могат ли да четат? ИТН и ГЕРБ се заядоха дали Гюров е законен премиер (ВИДЕА)

Нарушил ли е служебният министър-председател Андрей Гюров закона? Въпросът повдигнаха в парламента от ИТН непосредствено след клетвата на служебното правителство. Те твърдят, че Гюров е трябвало да подаде оставка преди полагането на клетва, за да спази Закона за БНБ, но това не се е случило. Ето защо те поискаха почивка от 30 минути и извънреден председателски съвет на парламента, но председателят на парламента Рая Назарян им даде почивка от 15 минути.

Съмнения от ИТН и намек от ГЕРБ

От партията на Слави Трифонов твърдят, че оставката на Гюров като подуправител е получена в деловодството в 10.22 ч., т.е. 20 минути след клетвата. "До встъпването му нямаше депозирана оставка в деловодството на Народното събрание. Той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ", възмути се Станислав Балабанов.

Пред медиите от ИТН цитираха чл. 13, ал. 5 от Закона за БНБ и посочиха, че според този текст при съгласие за служебен министър-председател управителят или подуправителят трябва да подаде оставка веднага.

Думата веднага обаче в оригиналния текст не съществува. Текстът на чл. 13., ал. 5 гласи следното:

"При подаване на оставка от член на управителния съвет правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването ù, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет, освен в случаите по ал. 5, при които правомощията се прекратяват с назначаването за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България".

От ГЕРБ не казаха изрично, че е имало нарушение на закона, но заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева коментира следното:

"Ние не можем да констатираме друго освен фактите, но що се отнася до спазването на закона, знаете, че колегите от ПП-ДБ и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите, не за тях". ОЩЕ: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Прекратени ли са правомощията на Гюров в БНБ?

Междувременно от парламентарната трибуна Рая Назарян обяви, че днес в деловодството е постъпило писмо от Андрей Гюров, с което той се е отказал от поста си подуправител в БНБ с оглед назначаването му за служебен министър-председател.

"Съгласно разпоредбата чл. 13, ал. 8 от Закона за БНБ и във връзка с указ номер 57 от 19 февруари на президента на Р България за назначаване на служебно правителство правомощията на Андрей Атанасов Гюров като подуправител, ръководител на управление "Емисионно" на БНБ се прекратяват", каза Рая Назарян от трибуната.

ПП не виждат казус

От "Продължаваме промяната" смятат, че няма казус с Андрей Гюров. "Г-жа Назарян го съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и председателски съвет също се обедини върху това", заяви Стою Стоев от "Продължаваме промяната" пред медиите след съвета.

Според Стоев обаче явно има апетити да се избере нов подуправител на БНБ. ОЩЕ: "Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)