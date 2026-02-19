Смяна на властта в МОН: Министър Сергей Игнатов обеща плавен преход и защита от политизиране

"Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието", каза новият служебен министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев. Новият ръководител на ведомството, който е част от служебния кабинет на Андрей Гюров, ще работи за "плавен преход", за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци, съобщиха от пресцентъра на МОН на 19 февруари.

„Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта проф. Игнатов.

Още: "Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

Благодарности от Красимир Вълчев

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година. „Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата“, допълни той.

Снимка: БГНЕС

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.

Кой е проф. Сергей Игнатов?

Проф. Сергей Игнатов е създател и директор на Българския институт по египтология към Нов български университет от 2006 г.

Още: Кой е проф. Сергей Игнатов - предложението на Андрей Гюров за образователен министър?

През 2006 г. е сред номинираните кандидати за президент на обединението на десните политически партии в България. От август 2009 г. е заместник-министър, а от 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. е и министър на образованието, младежта и науката.