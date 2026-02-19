Спорт:

Четири дни без храна: Намериха изчезналия турист

19 февруари 2026, 12:59 часа 496 прочитания 0 коментара
Четири дни без храна: Намериха изчезналия турист

Край на издирвателната акция в Централен Балкан. Преди час служители на националния парк и планински спасители са открили издирвания мъж, потвърди за БГНЕС директорът на парка Георги Кръстев.

Над 20 души претърсваха района на връх Голям Кадемлия в тежки условия. Ситуацията по билото е била критична заради гъста мъгла и силен вятър, които допълнително са забавили екипите. Близките на туриста подали сигнал вчера,  след като престанал да вдига телефона си по време на преход.

Още: Акция в Стара планина: издирват турист до връх Голям Кадемлия

Открихме го в заслона на самия връх. Четири дни не е слагал залък в устата си, но е в добро общо състояние. Заслонът реално е спасил живота му“, коментира Кръстев.

В момента планинските спасители подготвят акцията по свалянето на мъжа от планината. Очаква се групата да слезе в подножието по-късно тази вечер, ако времето не се влоши допълнително. Изтощеният турист ще бъде прегледан от медицински екип веднага щом стигне до безопасна зона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тежко пострадал турист е евакуиран от Родопите с медицински хеликоптер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
турист спасителна акция изчезнал Централен Балкан
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес