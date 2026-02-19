Четири дни без храна: Намериха изчезналия турист

Край на издирвателната акция в Централен Балкан. Преди час служители на националния парк и планински спасители са открили издирвания мъж, потвърди за БГНЕС директорът на парка Георги Кръстев.

Над 20 души претърсваха района на връх Голям Кадемлия в тежки условия. Ситуацията по билото е била критична заради гъста мъгла и силен вятър, които допълнително са забавили екипите. Близките на туриста подали сигнал вчера, след като престанал да вдига телефона си по време на преход.

„Открихме го в заслона на самия връх. Четири дни не е слагал залък в устата си, но е в добро общо състояние. Заслонът реално е спасил живота му“, коментира Кръстев.

В момента планинските спасители подготвят акцията по свалянето на мъжа от планината. Очаква се групата да слезе в подножието по-късно тази вечер, ако времето не се влоши допълнително. Изтощеният турист ще бъде прегледан от медицински екип веднага щом стигне до безопасна зона.

